Bonus cultura, da Amazon nuove sorprese per i ragazzi di 18app

ROMA – Per i nati nel 1999 sono gli ultimi giorni per utilizzare il Bonus Cultura 18app, 500 Euro in prodotti culturali da poter spendere anche su Amazon.it nelle categorie libri, eBook Kindle, audiolibri, CD e Vinili e DVD musicali.

Tutti i nati nel 1999 che fino al 31 dicembre 2018 faranno un acquisto di almeno 50, 75, 100, 200, 300 o 500 Euro utilizzando il Bonus Cultura 18app come metodo di pagamento, riceveranno un buono sconto parametrato alla spesa effettuata rispettivamente da 5, 8, 12, 24, 35 o 75 Euro da spendere nelle categorie libri, eBook Kindle, audiolibri, CD e Vinili e DVD musicali su Amazon.it entro il 31 gennaio 2019. Per attivare la promozione è necessario inserire il codice 18APPAMAZON nella schermata di conferma dell’ordine e prima di concludere l’acquisto. Il Buono Sconto Amazon sarà inviato via email a partire dal 10 gennaio 2019 e a seguito della spedizione dell’ordine.

L’offerta è valida sui prodotti spediti e venduti da Amazon.it. Ulteriori informazioni e dettagli sulla promozione sono disponibili al seguente LINK .



Per l’occasione Amazon.it ha stilato la top 10 dei libri e dei dischi più acquistati dai ragazzi nel corso dell’ultimo anno attraverso il buono. Sfera Ebbasta con Rockstar conquista la medaglia d’oro della classifica musicale mentre per quanto riguarda i libri è l’ Interpretazione dei sogni di Freud a posizionarsi al primo posto.

Per quanto riguarda i libri, i titoli di narrativa sono quelli che hanno riscosso più successo, seguiti dai manuali per prepararsi ai test di ingresso universitari, dai libri di testo e dagli eBooks. In generale, tra i titoli più acquistati, non mancano i grandi classici dei programmi scolastici delle scuole superiori, come Freud, Dan Brown e Orwell, fino ad autori più contemporanei come Fabio Volo e Alessandro D’Avenia.

Ecco i 10 libri più acquistati su Amazon.it dai diciottenni italiani attraverso l’utilizzo del bonus cultura

Il panorama italiano si conferma un trend musicale molto apprezzato tra diciottenni italiani, conquistando la top 10: Sfera Ebbasta, Coez , Ghali , Noyz Narcos , Ultimo , Salmo , Gemitaiz, Fabri Fibra, occupano tutti una posizione in classifica. Unica eccezione per l’inglese Ed Sheeran che conquista la medaglia d’argento. L’81% dei diciottenni che hanno utilizzato il bonus per acquistare musica fisica ha optato per i CD mentre il 19% ha scelto il vinile.

Ecco i 10 dischi più acquistati su Amazon.it dai diciottenni italiani attraverso l’utilizzo del bonus cultura

Le regioni Italiane e il bonus cultura

Guardando allo spaccato regionale, su base pro capite, la Valle D’Aosta risulta la regione d’Italia in cui è stato maggiormente utilizzato il bonus cultura, seguita da Basilicata e Veneto, rispettivamente in seconda e terza posizione. La Sardegna si attesta al 4° posto, mentre Molise e Campania si aggiudicano quinta e sesta posizione. Seguono due regioni del Nord-Est, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e due centro, Marche e Abruzzo.

Da sottolineare che, mentre le regioni del Centro Italia si concentrano nella seconda metà della classifica, nella prima parte figurano ben tre regioni del Sud (Basilicata, Molise e Campania) con la Puglia che si ferma un gradino sotto la Top 10, all’11° posto, mentre la Lombardia si posiziona solo al 12°.