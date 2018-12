Da Game of Thrones a Suburra: ecco le serie tv più attese del 2019

ROSY ABATE – LA SERIE 2 (CANALE 5)

I fan di Giulia Michelini non aspettano altro dalla fine della prima stagione di Rosy Abate – La serie. L’attrice tornerà nel ruolo della regina di Palermo per la seconda stagione, che andrà in onda su Canale 5 a partire da febbraio.

ZEROZEROZERO (SKY ATLANTIC)

Dopo tanta attesa ZeroZeroZero arriverà su Sky Atlantic. Ancora non è stata comunicata nessuna data di debutto, ma arriverà nel 2019. La serie, diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo best seller di Roberto Saviano – racconterà come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari corrotti si contendano il controllo della cocaina.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO (RAI1)

Un gruppo di giovani talenti si ritrovano a condividere lo straordinario e difficile viaggio verso la crescita personale ed emozionale uniti dall’amore viscerale per la musica e da un patto d’amicizia. Inciampando, cadendo e rialzandosi capiranno che insieme si è più forti, che le difficoltà e la solitudine fanno parte della vita, ma che con il coraggio, la disciplina e la determinazione si possono superare tutti gli ostacoli e realizzare i propri sogni. Una serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Sei prime serate in onda da lunedì 7 e martedì 8 gennaio su Rai1.

SUBURRA (NETFLIX)

L’attesa è finita. Debutta il prossimo 22 febbraio la seconda stagione di Suburra – La serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Tratta dall’omonimo romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, il secondo capitolo della serie è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, a tre mesi dalla fine della prima stagione. La battaglia tra criminalità organizzata,politici corrotti e la Chiesa si fa ancora più intensa e i personaggi diventano sempre più affamati di potere.

GOMORRA 4 (SKY ATLANTIC)

A marzo 2019 andrà in onda su Sky Atlantic la quarta stagione di Gomorra. Ciro è muore e Marco D’Amore si mette dietro la macchina da presa per dirigere alcuni episodi della serie. La storia riprenderà da Gennaro che dovrà fare di tutto per salvare la famiglia dai nemici.

GOOD OMENS (AMAZON PRIME VIDEO)

Il libro delle profezie “The Nice and Accurate Prophecies” scritto dalla strega Agnes Nutter conferma che il mondo finirà di sabato prima dell’ora di cena. Tutte le forze del Bene e del Male, appresa la notizia, si organizzano al fine di contrastare l’Apocalisse. In tutto questo fermento anche Atlantide risorge dalle acque e Satana sembra essere soddisfatto del suo lavoro, quasi giunto al termine. Tutte le personalità di spicco si infiammano a parte Eziraphale l’angelo viziato, abituato a vivere sulla terra che ha perso la retta via e Crowley – il demone che ha cambiato il suo stile di vita. Dopo 6 mila anni di quieto vivere e nonostante il loro amore/odio – si vedono costretti a unire le forze per combattere, a modo loro, Satana e la possibile distruzione della Terra.