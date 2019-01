ROMA – La Befana di Città della Scienza unisce alla tradizionale magia un abbondante pizzico di scienza, per stupire e divertire bambini di tutte le età. Il 6 gennaio, infatti, è in programma la festa della Befana, con l’ingresso gratuito, entro le 14, per bambini fino ai 12 anni.

Moltissime le attività per il pubblico, a cominciare da uno spettacolare show di Danza Acrobatica Circense con Lollipop e dalla versione moderna e tecnologica della classica scopa volante della Befana, che sarà sostituita da affascinanti droni.

Non mancherà una sfilata di Befane per tutti i bimbi che vorranno mascherarsi portando con se un costume, mentre per i più tecnologici, invece, ci si potrà trasformare in perfetti influencer scattando una foto con la Befana sagomata. All’autore di quella con più like andrà un simpatico omaggio del Science store.

Si potrà anche partecipare alla Pesca della Befana Bendata portando un regalino da casa, donandolo a un altro bambino e ricevendo una sorpresa, o cimentarsi a realizzare un simpatico taumatropio della Befana e imparare le prime tecniche di realizzazione delle animazioni cinematografiche.

Con la dimostrazione I Dolciumi della Befana si potranno scoprire tante curiosità sui preziosi doni dei Re Magi e quelli dolci della Befana, imparando a conoscere le proprietà e segreti di glucosio, fruttosio e della lievitazione dei dolci.

Si potrà inoltre partecipare alla Caccia alla Befana, la divertente caccia al tesoro scientifica, con il supporto dello smartphone all’interno del museo Corporea. Infine, con La Befana a cavallo di una Cometa i piccoli e grandi visitatori si avventureranno tra dimostrazioni ed esperimenti tra storia, leggenda e astronomia. Non mancheranno naturalmente gli affascinanti spettacoli del Planetario con lo speciale live Show 2D “Le Comete: Messaggeri da Mondi Lontani”.

Tutta la giornata sarà accompagnata da una pioggia di gustosissime e coloratissime caramelle artigianali offerte da Fallani. Il programma completo su www.cittadellascienza.it