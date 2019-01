Ennio Morricone. Due nuove date per il concerto d’addio

Roma – Sono andati sold out in poche ore i biglietti del tour che vedrà Ennio Morricone dire addio alle scene. Lo scorso mese vi avevamo presentato gli appuntamenti del 18 e 19 maggio all’Arena di Verona e i quattro concerti in programma a giugno nella capitale. Vista la grande richiesta il Maestro ha deciso di aggiungere altri due concerti alle Terme di Caracalla.

La leggenda vivente si esibirà a Roma il 15, 16, 18, 19, 21 e 22 Giugno 2019. I biglietti per le nuove date (il 18 e 19 giugno) saranno in vendita dalle ore 10 di domani – 8 gennaio – sui siti Ticketone e D’Alessandro e Galli.

Le musiche di Ennio Morricone non hanno età. Da zero a cento anni le sue composizioni e colonne sonore riempono le vite di persone in ogni angolo del mondo.

Vedere il Maestro dal vivo è certamente un’esperienza unica da portare con sé per sempre, soprattutto adesso che di anni ne ha novanta. I concerti sono parte del suo “60 Years of Music” World Tour che ha visto registrare finora numerosi sold out sia a Verona che a Roma nel 2017 e 2018. Il tour segna il 60° anniversario della carriera del compositore e direttore d’orchestra, e ha fino adesso visto svolgersi più di 50 concerti in 35 città europee. Più di 650.000 hanno assistito ai concerti del tour dal 2016 ad oggi per vedere il Maestro dirigere personalmente una orchestra e un coro che portano più di 200 persone sul palco.

Questi concerti a Verona e Roma saranno l’ultima occasione in cui il Maestro riprodurrà le sue amate musiche prima di godersi una meritata pensione.

Una delle particolarità di questi nuovi eventi è nell’avere scalette differenti nelle varie serate.

Parlando del suo recente compleanno Morricone ha detto: