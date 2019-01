Annunciato il videogame per smartphone di Breaking Bad

Heisenberg è tornato!

E’ stato annunciato per il 2019 il videogioco ufficiale di Breaking Bad, un mobile game in uscita nel 2019 sia per iOS e Android.

Sviluppato da Plamee e distribuito da FTX Games , Breaking Bad: Criminal Elements sarà un gioco per smartphone gratuito di strategia.

Oltre a Walter White e Jesse Pinkman, torneranno personaggi come Gus Fring, Saul Goodman e Mike Ehrmantraut.

I giocatori dovranno costruire e far crescere il loro impero criminale, combattendo contro la morale e i sensi di colpa.

Come riporta The Hollywood Reporter, il creatore della serie Vince Gilligan si è detto entusiasta del progetto.



“Sono rimasto molto colpito dal loro impegno nel creare un’autentica estensione dell’universo della serie: penso che sarà un’esperienza divertente per i fan, per interagire con i personaggi di Breaking Bad in un modo completamente nuovo”.

Nel frattempo, non si arresta il successo del franchise. Mentre è attesa la stagione 5 di Better Call Saul, è in sviluppo il film su Breaking Bad.