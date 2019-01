ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, ecco chi è il nuovo tronista

ROMA – Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A rivelarlo è ilvicolodellenews.it presente alla registrazione del trono classico. Classe 1993, nato a Taranto ma adesso vive a Milano, modello e influencer. In puntata si è descritto come un ragazzo frizzante e ambizioso, uno che non giudica una persona dall’apparenza, amante dei viaggi e accanto a sé vuole una persona ambiziosa come lui.

Ecco tutte le altre anticipazioni (fonte ilvicolodellenews.it)

TRONO LORENZO

Si parte con l’esterna di Lorenzo e Claudia. Un appuntamento divertente ma anche molto romantico e passionale. Sembra che la ragazza lo abbia perdonato ma le frecciatine sul fatto che lui corra sempre dietro Giulia non sono mancate. La corteggiatrice però dedica qualche sguardo in più al nuovo tronista Andrea. A questo punto Maria De Filippi fa notare questi sguardi e aggiunge che Claudia lo segue su Instagram. A sua discolpa, la ragazza risponde che ha iniziato a seguirlo molto tempo fa perché era un bel ragazzo ma non si sono mai scritti.

Si passa all’esterna con Giulia. La corteggiatrice ha fatto creare per Lorenzo un video romantico e gli chiede “vuoi essere la mia felicità?“. Gianni non perde tempo e la critica per non aver avuto nessuna reazione per vedendo il bacio con Claudia. Lorenzo difende Giulia dicendo all’opinionista che la stessa domanda sul bacio avrebbe dovuto farla pure a Claudia. La romana risponde che ormai per lei è normale vederlo baciare un’altra, quindi accetta la situazione finché non finirà il percorso. Parte una discussione tra Lorenzo e lei per la mancata reazione, ma lei dice che ormai le è passata la voglia di far tutto perché fa un passo verso di lei ma poi ritorna sempre dall’altra ed è stanca. A peggiorare la situazione, il tronista la paragona a Giulia che essendo molto orgogliosa sta facendo tanta fatica a tirar fuori quello che ha dentro, e lui la capisce perché sono simili, mentre lei pare si stia arrendendo. Alla fine Maria chiede a Claudia se vuole ballare con Andrea e lei accetta. Lorenzo alla fine dice che avrebbe voluto ballare con Giulia ma si è astenuto dall’invitarla perché sarebbe sembrata una ripicca e non era il caso di mancarle di rispetto così (fonte ilvicolodellenews.it).

TRONO DI LUIGI

Maria fa scendere Valentina, la nuova corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Dopo i saluti, si passa a Irene. Mandano in onda il video in cui il tronista va a scusarsi con lei. Lei è arrabbiata perché lui le ha detto che per la sua giovane età potrebbe fargli da badante, mentre la nuova lo fa sentire uomo. Luigi però fa dietro front e si scusa con la ragazza. Irene però è decisa ad andare via: lei lo insulta e lui le chiede scusa. La corteggiatrice entra in studio e lui le fa notare che avrebbe dovuto apprezzare le sue scuse e che il suo interesse è vero e profondo. Maria poi gli chiede da chi è più attratto e lui risponde che fisicamente è più preso da Valentina ma che con Irene c’è qualcosa che non sa definire e fa il paragone con Valentina, che ha fatto delle cose che lei in 10 esterne non ha fatto. A questo punto interviene Gianni: “Attenzione sta dicendo che tu non hai fatto nulla” e Luigi lo interrompe dicendo che non voleva dire quello, ma che Valentina alla seconda esterna ha fatto quello che Irene avrebbe dovuto far già da tempo”.

Si passa a Giorgia. Luigi va a trovarla in Sicilia: davanti ad una vista suggestiva e romantica, lei gli confessa che si sta innamorando di lui e gli chiede di non farla soffrire, se prova sentimenti per la nuova è meglio dirlo subito.In studio Gianni dice che l’esterna non è stata bella ma tenera, ma ovviamente Luigi smentisce tutto. A questo punto Maria fa partire l’esterna con Valentina a San Benedetto del Tronto, a casa di lei. Si percepisce subito che tra loro c’è molta attrazione fisica. Alla fine del video, Tina e Maria ricordano al tronista che essendo stato molto attratto da una come Sara, molto provocante e donn,a a loro dire è strano gli piaccia una pura come Giorgia. Maria poi chiede a Luigi a chi ha pensato questa settimana, risponde Irene: “a lei sicuramente” e invece Luigi smentisce dicendo che ha pensato di più a lei.

TRONO DI IVAN

Essendo il suo compleanno, Ivan ha deciso di non portare in esterna né Sonia né Natalia in esterna perché avrebbe voluto che le due corteggiatrici si facessero vive con la redazione. L’unica a fargli una sorpresa è una certa Serena, che gli manda un regalo tramite la redazione (una lettera che ha emozionato Ivan).

Entra Sonia che gli dice che si ricordava del suo compleanno ma non vedendosi in esterna da tre settimane non ha avuto il piacere di fargli gli auguri. “Ci sono rimasta male che l’altra volta mi hai detto che io sembro sempre la vittima e tu il carnefice”. Il tronista supportato da Tina le dice che non si lascia da sola una persona in un giorno così importante. Sonia si giustifica dicendo che le esterne doveva organizzarle lui essendo il tronista. In studio entra Natalia. La corteggiatrice sapeva del suo compleanno ma non gli ha fatto gli auguri perché Ivan le aveva dato dell’immatura e si è sentita ferita per questo. Ivan a questo punto sbotta: “Sapete che c’è? Voi siete due belle ragazze ma siete due persone di m**da“. A questo punto Natalia si alza, saluta Maria ed esce dallo studio. Il nuovo tronista Andrea la invita a rimanere per le piace e lei accetta. Ivan allora l’accusa di non essere mai stata interessata a lui. “Io l’ho fatto solo perché volevo vedere una reazione da te“.

Poi mandano in onda l’esterna con Serena (non è successo niente di rilevante). Appena entra in studio, si scopre che questa è un’amica stretta del nuovo tronista Andrea, sono tutti e due di Taranto.