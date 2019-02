Anche Pokémon GO festeggia il capodanno cinese con un evento a tema. Nell’anno del Maiale protagonista non poteva essere che Spoink. Oltre ad essere trovato con più facilità, sarà possibile incontrare il Pokémon “porcellino” anche in versione cromatica.

L’evento si concluderà il 13 febbraio.

Spoink sarà affiancato da altri 11 Pokémon che appariranno più frequentemente, per un totale di 12 animali che rappresentano lo zodiaco cinese.

Ecco tutti i Pokémon dello zodiaco cinese



Rattata (Topo), Ekans (Serpente), Mankey (Scimmia), Ponyta (Cavallo), Electabuzz (Tigre), Dratini (Drago), Mareep (Pecora), Miltank (Bue), Torchic (Gallo), Poochyena (Cane), Spoink (Maiale) e Buneary (Coniglio).

BONUS

Doppio dei PE da cattura.

Doppio dei PE da evoluzione.

Sarà più facile che i Pokémon ricevuti dagli scambi diventino fortunati!