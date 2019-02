DMC5, disponibile la nuova demo di Devil May Cry 5

E’ da oggi disponibile la nuova demo di Devil May Cry 5 (seconda per Xbox One e prima per PS4).

Gli utenti potranno vestire i panni del cacciatore di demoni Nero e usare il suo Devil Breaker per affrontare orde demoniache per salvare Red Grave City.

Devil May Cry 5 uscirà l’8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Devil May Cry 5

Sono passati molti anni dallo scontro con l’Ordine della Spada, e qualcosa di molto strano sta accadendo a Red Grave City.

Un gigantesco albero è sbucato dalle profondità della terra e sta mietendo centinaia di vittime innocenti, succhiandone il sangue con le sue radici.

In Devil May Cry 5, il giocatore potrà scegliere se impersonare Nero, Dante o il nuovo personaggio V, ognuno con un suo stile di combattimento e un equipaggiamento diverso.

La modalità di gioco prevede il nuovo Sistema Cameo, un single player “condiviso” in cui i giocatori possono incontrare altri giocatori e interagire con loro.

Sarà possibile anche sperimentare le proprie abilità con la modalità Vuoto, un luogo dove allenarsi e affinare le tecniche di combattimento.