San Valentino in rosa su Pokémon GO

Anche su Pokémon GO è tempo di San Valentino. Niantic Labs ha deciso di festeggiare la festa degli innamorati con i Pokémon rosa.

Fino al 21 febbraio i Pokémon come Clefairy, Hoppip e Luvdisc, appariranno più frequentemente allo stato selvatico.

Altri, come Chansey e Porygon, appariranno più frequentemente nei raid.

Durante l’evento, inoltre, i moduli esca dureranno sei ore e si otterrà il doppio delle caramelle da cattura.