Gundam prende vita nel live action hollywoodiano di Legendary

Sarà Brian K. Vaughan a occuparsi della sceneggiatura del live action di Gundam. Il film, basato sull’omonima serie mecha anime, è stato annunciato lo scorso luglio da Legendary Entertainment e Sunrise.

Oltre ad essere stato uno degli sceneggiatori di Lost e Under The Dome, Vaughan è conosciuto per la creazione di serie di fumetti Marvel, DC Comics e Dark Horse.

Ancora si sa poco del progetto. L’universo di Gundam (che ad aprile compie 40 anni) è vastissimo, e la storia del film potrebbe trarre ispirazione da una delle saghe animate o essere un prodotto originale.

Cale Boyter di Legendary Pictures supervisionerà la produzione del live action di Gundam, mentre ancora non è stato scelto un regista.

Gundam

Era il 1980 quando Gundam arrivò per la prima volta in Italia.

Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto: Gundam divenne una delle serie anime più apprezzate nel nostro. Complice l’originalità della storia: a differenza degli anime mecha precedenti, i nemici non sono mostri o alieni ma umani presi in lotte politiche e di potere.

Anche gli stessi robot, chiamati “Mobile Suit”, diventano solo mezzi: essenziale è il pilota che li comanda, il solo in grado di fare la differenza in battaglia.

La serie, dunque, cambiò completamente l’immaginario raccontato dal genere mecha, aprendo il filone dei real robot. Uscito in Giappone nel 1979 e in Italia nel 1980, Gundam ha avuto negli anni un seguito clamoroso, con milioni di fan.

L’universo creativo di Gundam prosegue fino ai nostri giorni, con serie diverse, lungometraggi, videogiochi, manga, progetti speciali.

La saga di Gundam è in assoluto la serie anime più longeva e famosa in Giappone e nel mondo.

Basti pensare che a Odaiba, Tokyo, è stata eretta una statua a grandezza naturale di Gundam, recentemente sostituita con un nuovo modello.