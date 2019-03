Gulliv3er, il rapper di Roma torna con il nuovo singolo “Due lamette”

ROMA – È disponibile in radio e in tutti gli store digitali “Due Lamette”, il nuovo singolo di Gulliv3r per Honiro Ent.



Bio

GULLIV3R, romano, quartiere del Tufello, classe ’93, finito il liceo si trasferisce a Londra. Questa esperienza, che sarebbe dovuta durare qualche mese, si prolunga per quasi 4 anni dopo i quali si sposta in Scozia e in Spagna.

Ritorna a Roma con il sogno di fare il rapper. Inizia a collaborare con un collettivo per un circa un anno ma, come racconta lo stesso Gulliv3r – in seguito, complici molteplici divergenze artistiche ed un carattere difficile si stacca definitivamente dalla crew. È proprio in questo momento che nasce Gulliv3r.

Perché Gulliv3r? “Non per i miei quasi due metri di altezza -ha spiegato il rapper- ma perché mi identifico molto in questo personaggio”.

“Non mi sono mai sentito a ritmo col resto del pianeta – ha raccontato – e credo sia questo il motivo per cui scrivo. Lo faccio praticamente da sempre. All’inizio non sapevo come incanalare i testi e le rime. Ho iniziato a rappare nel 2011 credo, all’inizio in stanza, poi con la mia vecchia crew seguivamo il filone della vecchia scuola, per evolverci fino alla trap più canonica. Anche lì però mi sentivo un po’ rinchiuso in un mondo che temevo e che mi respingeva”. Poi la svolta: “Ho iniziato a collaborare con Saturno (il mio producer) da qualche mese ed è venuta fuori una voglia comune di svariate, di farlo un po’ a modo nostro, fondendo le mie liriche concious a dei suoni ‘datati’, fondendo l’auto-tune con vere chitarre, bassi distorti, White noise”.

Il singolo “Due lamette – continua Gulliv3r – è il nostro primo lavoro. Sound malinconico e un testo che racconta un po’ la mia situazione attuale, la gavetta, il rapporto con la droga, le mie delusioni, la difficoltà nell’amare, la sensazione di vuoto e di morte. Nella seconda strofa invece c’è una sorta di scossone interno, come se una voce dentro di me cercasse di dirottare il tutto verso una visione più positiva. Con Saturno cerchiamo di fondere tutti i più cari background accumulati, dall’hip hop al cantautorato italiano, dall’indie all’alternative italiano e d’oltreoceano“.