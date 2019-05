Anche Pinguini Tattici Nucleari a Rock in Roma

ROMA – I Pinguini Tattici Nucleari si aggiungono alla lunga line up di Rock in Roma. La band si esibirà martedì 9 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti

I biglietti disponibili su Rockinroma.com e Ticketone.it dalle ore 12.00 di oggi e in tutti i punti vendita TicketOne e Box Office Lazio dalle ore 12.00 di venerdì 24 maggio. Ad aprire il concerto sarà Joe Victor.

Il tour

La data è solo una del lungo tour che porterà i Pinguini in giro per l’Italia. Ecco il calendario in aggiornamento:

07.06_ Treviso_ Core Festival

22.06_ Villa Lagarina (TN)_ Stif Sound Festival

28.06_ L’Aquila_ Pinewood Festival

29.06_ Parma_ Parma Music Park

02.07_ Collegno (TO)_ Flowers Festival

09.07_ Roma_ Rock In Roma

22.07_ Sestri Levante (GE)_ Mojotic

07.08_ Lignano Sabbiadoro (UD)_ Arena Alpe Adria

08.08_ Castiglioncello (LI)_ Summer Festival

11.08_ Alcamo (TP)_ Alcart Fest

12.08_ Milazzo (ME)_ Mish Mash

13.08_ Cinquale (MS) _Arena della Versilia

04.09_ Brescia_ Summer Music