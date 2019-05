Palermo chiama, le scuole rispondono

ROMA – Sono passati 27 anni anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio ma gli studenti non dimenticano. Ed è proprio per ricordare i giudici antimafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte che più di 70mila giovani in tutta Italia celebrano il 23 maggio. Con la memoria del passato e la voglia di guardare ad un futuro che profuma di libertà e giustizia, sono tantissime le scuole che hanno risposto alla chiamata #PalermoChiamaItalia per dire no alle mafie.

Diregiovani.it seguirà gli appuntamenti di domani 23 maggio a Palermo e in altre piazze Italia ma abbiamo dato spazio in questi giorni alla voce e alle esperienze delle scuole che ogni giorno si impegnano per promuovere l’educazione alla legalità e il contrasto a ogni forma di criminalità organizzata.