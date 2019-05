16 anni e incinta, Angela è la protagonista della terza puntata

ROMA – Torna alle 22.00 su MTV (in esclusiva sul canale 130 di Sky) la seconda puntata della sesta stagione di 16 Anni e Incinta Italia, il seguitissimo docu-reality sulle giovani mamme. Come sempre, il programma esplora il tema delicato della maternità attraverso gli occhi di adolescenti che si trovano ad affrontare tutti i cambiamenti, dai più piccoli ai più grandi, che questa comporta. In questa sesta stagione, le protagoniste assolute saranno quattro teenager pronte a raccontare emozioni, gioie, cambiamenti, speranze e difficoltà della maternità affrontata in giovane età.

#16AnnieIncinta, Angela è la protagonista del terzo appuntamento

Protagonista del terzo appuntamento sarà Angela, ragazza di 18 anni che vive a Solofra (AV) con Christian, il suo fidanzato, Salvatore, il suo primo figlio, e Selena, l’ultima arrivata. Angela e Christian si sono conosciuti quando lei aveva 16 anni e lui 27, ed è stato un colpo di fulmine. Hanno iniziato a frequentarsi sin da subito, e dopo pochi mesi lei è rimasta incinta per la prima volta. La coppia, con i bambini, ora vive con la mamma e il fratello di Christian, che li aiutano economicamente. Angela non vede l’ora di mettere al mondo Selena. Il sogno nel cassetto rimane comunque il matrimonio: Angela spera di sposarsi al più presto, e di fare una bellissima festa con tutti i parenti.