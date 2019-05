Nuovo parco acquatico, pista di pattinaggio e show: è Zoomarine 2019

ROMA – Un nuovo parco acquatico, una pista di pattinaggio ecologica, esperienze di sensibilizzazione per adulti e bambini e numerosi live show serali. Sono solo alcune delle novità di Zoomarine per la stagione 2019, che si propone di unire il divertimento al rispetto per l’ambiente. Il parco, infatti, ha adottato una politica plastic free eliminando cannucce di plastica e altri oggetti che ogni anno vengono ritrovati nei nostri mari.

“In questo momento l’attenzione all’ambiente è la priorità, e abbiamo voluto dare un esempio in prima persona eliminando gli oggetti monouso- ha detto questa mattina Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine Italia, alla presentazione della nuova stagione nell’Hotel Nazionale di piazza Montecitorio a Roma- Questo intento si integra però in un ambiente di divertimento, perché sono le emozioni catalizzatrici delle memorie, e se legato a un’emozione il messaggio ha più valore”.

Un divertimento assicurato perché il nuovo direttore artistico è il celebre talent scout Claudio Cecchetto.

“Abbiamo deciso di puntare sugli youtuber come i ‘Me contro te’ e sui giovani cantanti, come Benji e Fede e Federica Carta- ha raccontato Cecchetto– siamo pronti ad una grande stagione, ma questo è solo il primo anno”.

Situato a Torvaianica, frazione di Pomezia, il parco divertimenti si amplia con un parco spettacoli, un parco interazione dedicato ai programmi interattivi di educazione e sensibilizzazione con gli animali, un parco acquatico con piscine e scivoli e un parco attrazioni. Tra le attività per i più piccoli, anche il ‘Pronto soccorso del mare’, un centro di recupero tartarughe marine del Lazio che “permette ai bambini di vedere tutta la plastica che ingeriscono le tartarughe, e renderli così più sensibili al tema”, ha aggiunto Lenzi.

Altro progetto rivolto ai giovani è ‘Skype in the classrom’, che porta nelle aule di tutto il mondo lezioni gratuite in videoconferenza con addestratori, biologi e animali. Il parco ospita 384 animali di 33 specie diverse e da quest’anno si arricchisce del parco ‘AquaFelix’ di Civitavecchia, acquisito da Zoomarine.

Tra le altre novità anche una nuova piscina che ricostruisce l’ambiente tropicale e un ‘Giardino dei Lemuri’. Per tutta la stagione, inoltre, i Me contro Te saranno presenti al parco con una serie di eventi e appuntamenti speciali.