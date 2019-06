VIITO. Il nuovo singolo “Bolo Centrale” è un omaggio alla città emiliana

Quest’estate i Viito saranno live nei principali festival italiani con il “Mi farei arrestare tour”, organizzato da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate: si parte il 27 giugno dal Tuborg Open Fest di Milano e si prosegue il 3 luglio al Flowers Festival di Torino, il 7 alla Festa Allegrona di Allerona Scalo (TR), il 12 al Reality Bites Festival di Massarella (FI), il 19 sarà la volta della Capitale con l’appuntamento al Rock In Roma, il 27 al Summer Nite Love Festival a Mogliano Veneto (TV), il 10 agosto alla Festaradio di Brescia, il 13 saranno poi tra i protagonisti dello Sziget Festival di Budapest e il 17 al Torre Regina Plays to Serranova a Serranova (BR). I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.