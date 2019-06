Totem. L’incredibile spettacolo del Cirque du Soleil nel 2020 in Italia

TOTEM descrive un mondo di personaggi archetipici che, in perfetta armonia con la Natura che li ospita, assistono e mettono in scena le perenni ed esistenziali domande sulla vita, raccontando, in alternanza tra scienza e leggenda, i sogni nascosti e le infinite possibilità dell’essere umano. Disseminato di storie aborigene sulla creazione, lo spettacolo esplora il progresso evolutivo della specie in relazione all’ambiente circostante, la continua ricerca dell’uomo di equilibrio e la curiosità che lo spinge sempre più lontano, più veloce e più in alto. Dal punto di vista tecnico si tratta di uno degli show più avanguardistici e innovativi mai realizzati dal Cirque du Soleil. In scena infatti le più avanzate tecnologie di videomapping, capaci di creare straordinari effetti ottici e dar vita a proiezioni che interagiscono armoniosamente con i movimenti degli artisti.