Altaroma. In passerella i designer del Lazio con Rome Is My Runway

Roma – Sempre impegnata nella promozione della migliore creatività italiana, Altaroma ha portato in passerella per questa edizione estiva una nuova iniziativa, ponendo sotto i riflettori i brand locali: Rome Is My Runaway ha presentato due speciali sfilate collettive con i designer provenienti dalla regione Lazio: un’importante occasione grazie alla quale i brand hanno potuto mostrare le loro collezioni alla Capitale. Il titolo del progetto, nonché slogan dell’evento, è l’emblema del ruolo fondamentale che la città eterna riveste nell’ispirare, grazie al suo inesauribile fermento creativo, i giovani stilisti che, lasciandosi travolgere dal suo fascino profondamente eclettico, propongono una moda intrisa di suggestioni, tradizione e contrasti.

Rome Is My Runway #2 ha visto sfilare in passerella il 7 Luglio i marchi: Aroma 30, Gall (menswear), Italo Marseglia (menswear), Morfosis e Roi Du Lac.