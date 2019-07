Arena Mamiani, Walter Veltroni presenta C’è Tempo

ROMA- Prosegue senza sosta la programmazione dell’Arena cinematografica Mamiani – organizzata per la seconda stagione consecutiva dall’Associazione culturale Arene Diverse – che, con l’arrivo della bella stagione, anima il cortile dello storico Liceo Terenzio Mamiani di Roma. Dopo il successo degli scorsi appuntamenti che hanno visto, tra i tanti ospiti, i Manetti bros.,il 24 luglio alle ore 21.15 Walter Veltroni sarà sul palco dell’arena cinematografica per presentare C’è Tempo, film diretto da Veltroni e scritto a quattro mani insieme a Doriana Leondoff. Ad introdurre la proiezione, sarà il critico cinematografico Francesco Alò.

Dopo i documentari Quando c’era Berlinguer, I bambini sanno, Indizi di felicita e Tutto davanti a questi occhi, l’ex sindaco di Roma ha portato sul grande schermo una storia emozionante di fiction pura – scritta e girata senza pretese – sull’incontro e su quanto questo possa essere meraviglioso. I protagonisti sono Stefano (Stefano Fresi), un quarantenne precario e immaturo che per vivere osserva arcobaleni e Giovanni (Giovanni Fuoco), un bambino solo, figlio di genitori ricchi, che ha trovato nel cinema un riparo alla sua malinconia. Due persone sole, legate dal filo di un DNA ma separate dalle condizioni sociali e dal tempo in cui sono nate e cresciute. Stefano, alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora ad ogni tappa. L’incontro con la cantante Simona (Simona Molinari), in tour con sua figlia, è la svolta nel rapporto tra i due fratelli che, strada facendo, scoprono quanto il loro improvviso incontro possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno.