Open Sound Festival: un mix di suoni ancestrali e musica contemporanea

Dal dancefloor contaminato dei Nu Guinea, alla sperimentazione dei JoyCut, approdando alle note di uno dei pianisti italiani più ascoltati al mondo come Dardust. Sul palco anche i ritmi ancestrali di Agotrance, il sound onirico di Douglas Dare e tanti altri artisti a partire da Paolo Baldini DubFiles – tra i produttori più interessanti del panorama indipendente italiano – e Clap! Clap! uno dei più apprezzati a livello internazionale. Sono questi gli artisti che trasformeranno La Cava del Sole in una grande area concerti. Con i suoi 5mila metri quadri, la cava rappresenta una sorta di cattedrale all’aperto, realizzata per sottrazione, incavata, scavata a mano nel corso dei secoli nella roccia nuda, per cavarne i blocchi di tufo di cui sono fatti i Sassi.