Battiti Live, a Bari il gran finale: ecco il cast

Rotta verso Bari per la quinta e ultima tappa della 17^ edizione del RADIONORBA BATTITI LIVE, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Dopo i live di Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli e il successo di ascolti su Italia1, domenica 28 luglio il festival itinerante si prepara per il gran finale.

spettacolo. Anche quest’anno il cuore della musica batterà forte sul lungomare del capoluogo della Puglia: il grande palco di Radionorba sarà infatti allestito sul molo San Nicola, nel luogo simbolo di Bari.

Il cast

Sul palco si alterneranno:

Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach Lp, Maneskin, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, Gabry Ponte, Dark Polo Gang e Joey.

Tra gli artisti che saranno chiamati sul palco anche due star internazionali: Ofenbach ed Lp.

Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it.

Il 7 agosto, inoltre, andrà in onda in differita su Italia1.