Si torna in classe, prime campanelle già questa settimana

ROMA – Ultimi scampoli di vacanza per gli studenti italiani non impegnati negli esami di riparazione. Le scuole stanno per riaprire e alla spicciolata torneranno tutti tra i banchi nell’arco di circa due settimane.

I primi saranno i ragazzi della provincia di Bolzano: per loro la prima campanella dell’anno suonerà giovedì. Se la prenderanno comoda invece gli studenti pugliesi, che saranno gli ultimi a chiudere le vacanze il 18 settembre.

Nel mezzo, sarà il turno del Piemonte, che riaprirà le scuole il 9, e di Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo e Sardegna che suoneranno le rispettive campanelle il 16 settembre. Un po’ più brevi le vacanze dei giovani campani e lombardi, che finiranno rispettivamente l’11 e il 12.