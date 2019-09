Roma Creative Contest, il festival dei corti torna con la nona edizione

CONCORSO E PREMI

Sei sezioni competitive e numerosi titoli in Concorso fra anteprime e opere che si sono distinte nei principali festival: al Roma Creative Contest i migliori cortometraggi italiani e internazionali, in tre serate condotte dall’attore, regista e sceneggiatore Francesco Marioni con Michela Giraud, Liliana Fiorelli e Martina Martorano.

La nona edizione del Roma Creative Contest ospiterà sei sezioni competitive: corti di finzione italiani, corti di finzione internazionali, corti di animazione internazionali, videoclip musicali internazionali, corti in virtual reality e corti documentari internazionali. I titoli in Concorso saranno proiettati in prima serata nei primi due giorni di festival, a partire dalle ore 21 presso la Sala Cinema Intesa Sanpaolo, che ospiterà inoltre, domenica 22 allo stesso orario, la cerimonia di premiazione. I corti documentari in concorso saranno proiettati sabato 21 dalle ore 19:30 e domenica 22 settembre dalle ore 17, sempre nella Sala Cinema Intesa Sanpaolo. Le tre serate saranno presentate dall’attore, regista e sceneggiatore romano Francesco Marioni affiancato dalle attrici Michela Giraud (venerdì 20) e Liliana Fiorelli (sabato 21) e dalla conduttrice radiofonica Martina Martorano (domenica 22).

Corti in Concorso (nazionali ed internazionali)

FRONTIERA di Alessandro Di Gregorio (17’)

IL NOSTRO CONCERTO di Francesco Piras (15’)

LA BELLEZZA IMPERFETTA di Davide Vigore (20’)

PEPITAS di Alessandro Sampaoli (8’)

UNA COSA MIA di Giovanni Dota (7’)

WALTER TREPPIEDI di Elena Bouryka (15’)

DEER BOY di Katarzyna Gondek (15’, Polonia)

LAZY SUSAN di Terri Timely (7’, Stati Uniti)

MILTON di Tim Wilkime (11’, Stati Uniti)

THE LIFT di Daniel Kragh-Jacobsen (6’, Danimarca)

BEST FRIEND di Gobelins (6’, Francia)

LOST AND FOUND di A. Goldsmith & B. Slabe (8’, Australia)

PERCHÈ I GATTI SONO COSÌ CARINI di Astutillo Smeriglia (4’, Italia)

THE N.A.P. di Adolfo di Molfetta (8’, Italia)

BLACK SHEEP di Ed Perkins (26’, Regno Unito)

MISSED CALL di Victoria Mapplebeck (19’, Regno Unito)

LEE – GENESYS di Antonio Pesce (10’, Italia)

ARMONIA di Giovanni Mauriello (20’, Italia)

MY TYSON di Claudio Casale (15’, Italia)

I titoli in Concorso nelle categorie videoclip musicali internazionali e corti in virtual reality saranno annunciati prossimamente.

LA GIURIA

Una giuria presieduta dal regista, attore e produttore cinematografico Gabriele Mainetti (autore del film Lo chiamavano Jeeg Robot, vincitore di sette David di Donatello) e composta dall’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Alfieri, il musicista e compositore Michele Braga, lo storyboarder Marco Valerio Gallo e dal direttore della fotografia Marco Bassano, giudicherà le opere in Concorso di cinque sezioni: corti di finzione italiani, corti di finzione internazionali, corti di animazione internazionali, videoclip musicali internazionali e corti in virtual reality. La giuria inoltre avrà il compito di assegnare nove premi:

Miglior Cortometraggio Italiano

Miglior Corto Internazionale

Miglior Sceneggiatura

Miglior Fotografia

Miglior Musica Originale

Miglior Attore

Miglior Attrice

Miglior Videoclip

Miglior Corto Virtual Reality

Una seconda giuria composta dal regista, giornalista e critico cinematografico Mario Sesti, il produttore Gregorio Paonessa e Patrizia Cacciani, responsabile dell’ufficio studi, ricerche, didattica e biblioteca dell’archivio storico Istituto Luce Cinecittà, giudicherà i corti documentari internazionali e assegnerà il premio al Miglior Corto Documentario.

A proposito di premi, tre ulteriori riconoscimenti arricchiscono il palmarès della kermesse:

Premio Leone Film Group

Una delle più importanti realtà produttive e distributive sul mercato italiano, è presente, per il terzo anno consecutivo al Roma Creative Contest con il Premio Leone Film Group destinato ai migliori giovani registi italiani. LFG assegnerà ad un vincitore scelto tra i corti selezionati nella Sezione Italiana del Festival 1.000 euro. Entro sessanta giorni la società valuterà inoltre se acquisire tutti i diritti di elaborazione del cortometraggio vincitore, e/o acquisire in esclusiva le prestazioni di soggettista, sceneggiatore e/o regista degli autori in relazione all’opera successiva al cortometraggio vincitore del Premio.

Premio Elia al Miglior giovane emergente

La nona edizione del Roma Creative Contest presenterà il nuovo premio intitolato alla memoria dell’attore Elia Pietschmann, scomparso lo scorso aprile. Il nuovo premio sarà consegnato al Miglior giovane emergente del Festival.

Premio MYmovies – dalla parte del pubblico

Il Premio MYmovies – dalla parte del pubblico verrà assegnato al corto in concorso più votato dalla platea e offrirà al vincitore la visibilità e la promozione dell’opera stessa sui canali di comunicazione di MYmovies, media partner ufficiale della nona edizione del Roma Creative Contest e primo sito in Italia sul cinema per numero di visitatori, una vera e propria biblioteca del cinema online con tutti i film dal 1895 a oggi.



La nona edizione del Roma Creative Contest mette inoltre a disposizione due borse di studio per la frequentazione di uno dei corsi di Computer grafica o di Digital compositing della scuola Artithesi. I partecipanti hanno realizzato un elaborato grafico digitale sul concept “Poli Opposti” in relazione a numerosi temi: la vita, i comportamenti umani, la natura, l’astrofisica e la scienza, l’arte, il cibo, il digitale, la tecnologia, l’urbanistica. In occasione della premiazione saranno proiettati due Fuori Concorso prodotti da Artithesi, Incontri Futuri di Federico Pedol e Per 30 denari, serie web scritta e diretta dagli studenti del corso “La Regia e l’idea” 2018/19.



FUORI CONCORSO (una serie di eventi speciali e proiezioni parallele a ingresso gratuito alla competizione ufficiale)

La nona edizione del Roma Creative Contest proietterà Fuori Concorso Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio, presentato alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Venezia Classic. Documentari sul cinema. In questo documentario, prodotto da Rai Cinema, Rai Teche e Aurora TV, il regista ricostruisce il percorso che lo ha portato a conoscere Federico Fellini a Rimini da adolescente e, successivamente, dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, a collaborare con lui sul set di Ginger e Fred. Scavando nei segni e nei percorsi che il ricchissimo repertorio televisivo della Rai può fornire, il film si arricchisce di numerose testimonianze originali di chi ha collaborato con Fellini. A precedere la proiezione del documentario, un incontro a cura di Mario Sesti dal titolo Crito-film: la nouvelle vague dei documentari con Eugenio Cappuccio e Steve Della Casa. Nel programma Fuori Concorso saranno inoltre proiettati dalla scuola Artithesi, Incontri Futuri di Federico Pedol e Per 30 denari, serie web scritta e diretta dagli studenti del corso “La Regia e l’idea” 2018/19. Verrà infine mostrato il cortometraggio Platani diretto da Riccardo Rabacchi, coprodotto da Image Hunters e Yourban in collaborazione con Rai Cinema Channel e Laser Film, dalla sceneggiatura di Davide Santocchi vincitore dello Screenplay Contest 2018.

MASTERCLASS E INCONTRI

Uno speciale approfondimento con Marco Valerio Gallo sul processo di storyboarding, un incontro a cura di Mario Sesti con Eugenio Cappuccio e Steve Della Casa e la conversazione con Ciro D’Emilio sui registi italiani di domani (ingresso gratuito). Le masterclass sono fra gli appuntamenti più attesi dal pubblico del Roma Creative Contest. Quest’anno, uno speciale approfondimento sarà dedicato allo storyboarding, uno dei processi meno noti nella lavorazione di un film: Marco Valerio Gallo, Pellicola d’Oro per lo storyboard di Lo chiamavano Jeeg Robot, e autore della locandina della nona edizione del Festival, sarà protagonista di una masterclass e spiegherà ai partecipanti come dar vita a un racconto per immagini che visualizzi una sequenza cinematografica prima di procedere alla sua realizzazione. Marco Valerio Gallo curerà inoltre la Mostra Storyboard che si terrà durante i tre giorni del Festival presso la Sala 5 Bis. Il programma del Roma Creative Contest ospiterà inoltre due incontri. Il primo, dal titolo “Crito-film: la nouvelle vague dei documentari”, curato dal regista, giornalista e critico cinematografico Mario Sesti, vedrà protagonista Eugenio Cappuccio, regista del documentario Fellini fine mai che sarà mostrato alla fine dell’incontro, con il critico cinematografico e direttore artistico Steve Della Casa. Il secondo incontro ospiterà il regista e sceneggiatore Ciro D’Emilio che incontrerà il pubblico, insieme ad altri giovani registi italiani, per approfondire la tematica degli esordi cinematografici e delle opere prime: il suo lungometraggio d’esordio, Un giorno all’improvviso, è stato presentato, proprio lo scorso anno, alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti.

PITCH IN THE DAY

La quarta edizione del Pitch in the Day, lo speed-date cinematografico dove i giovani autori emergenti presentano il proprio soggetto alle migliori produzioni italiane, ideato dall’associazione culturale Road to Pictures Film in collaborazione con UCCA e con Image Hunters e promosso dal magazine Opere Prime, si svolgerà sabato 21 settembre dalle ore 15 alle 19 presso la Sala Carlo Scarpa del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. I partecipanti, precedentemente iscritti tramite un apposito bando, presenteranno il proprio soggetto cinematografico alle più importanti produzioni italiane tra cui: Rai Cinema, Sky, Lucky Red, Medusa, Fandango, Lotus Production, Notorious Pictures, BiBi Film, Groenlandia Group, Cinemaundici, Kimera Film, Colorado Film, Gianluca Arcopinto, Indiana Production Company e tanti altri. Tra i soggetti finalisti che parteciperanno al Pitch in the Day, un’apposita giuria decreterà il Miglior soggetto finalista. L’autore o gli autori vincitori riceveranno un premio del valore di mille euro per contribuire allo sviluppo della sceneggiatura. Il premio Miglior Soggetto Finalista verrà annunciato durante la serata di premiazione del Roma Creative Contest 2019.

Per ulteriori informazioni: https://opereprime.org/pitch-in-the-day-2019/



SCREENPLAY CONTEST

Torna il concorso dedicato agli sceneggiatori emergenti: il miglior progetto diventerà un corto grazie a Image Hunters, in collaborazione con Rai Cinema Channel e Laser Film. La nuova edizione dello Screenplay Contest si terrà sabato 21 settembre dalle ore 11 presso la Sala Cinema Intesa Sanpaolo di “Videocittà – Ex Caserma Guido Reni”. Quest’anno sarà la sceneggiatrice Barbara Petronio – vincitrice del David di Donatello alla Miglior sceneggiatura originale per Indivisibili – a fornire, ai trecento partecipanti iscritti, la traccia per scrivere, in otto ore, il proprio script. La miglior sceneggiatura sarà premiata con la realizzazione del progetto da parte di Image Hunters, in collaborazione con Rai Cinema e Laser Film. Durante la produzione del corto vincitore Redigital e Luxor forniranno attrezzatura e servizi necessari per girare il cortometraggio vincitore; Laser Film offrirà a sua volta servizi di post-produzione. Grazie allo Screenplay Contest sono stati realizzati ad oggi tre cortometraggi: Manhunt (2016) con Adriano Giannini e Maximilian Dirr per la regia di Brando Bartoleschi, prodotto da Image Hunters in collaborazione con Rai Cinema, Cose dell’Altro Mondo (2017) con Emanuela Fanelli per la regia di Lorenzo Di Nola prodotto da Image Hunters in collaborazione con D-Vision, Movie People e Laser Film e Platani di Riccardo Rabacchi coprodotto da Image Hunters e Yourban dalla sceneggiatura di Davide Santocchi, vincitore dello Screenplay Contest 2018.

CASTING TRAINING

Un casting-director, un agente e un operatore video: tre minuti per dimostrare, attraverso un monologo, il proprio talento da attore. Come già avvenuto nelle scorse edizioni, il Roma Creative Contest 2019 dedicherà ai giovani interpreti due appuntamenti volti a far emergere il loro talento in vista delle nuove produzioni cinematografiche e televisive. Gli aspiranti attori avranno a disposizione tre minuti per recitare il loro monologo di fronte a due professioniste del settore: la casting-director Flavia Toti Lombardozzi e l’agente Eleonora Cecinelli. Il Casting Training della nona edizione del Roma Creative Contest si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 settembre dalle ore 15 alle 18 presso il Foyer.



CINEMATOGRAPHY LAB

Un viaggio alla scoperta dell’universo della fotografia cinematografica e di uno dei ruoli più importanti nella realizzazione di un film. Il Cinematographer è il principale responsabile dell’immagine di un film e uno dei principali collaboratori del regista arrivando, in molti casi, a codificarne la cifra stilistica. Per tre giorni, dalle ore 12 alle ore 15 presso la Sala Giostra, il Roma Creative Contest realizzerà, grazie al centro di formazione professionale Shot Academy, un laboratorio dedicato alla fotografia cinematografica. Iscrizioni a numero chiuso, è necessaria la prenotazione. Non è possibile frequentare il laboratorio più di una volta. (Info e prenotazioni 800.973402 / info@shotacademy.it)



VIRTUAL REALITY 360°

L’ultima frontiera delle tecnologie cinematografiche al Roma Creative Contest con Rai Cinema Channel. La Virtual Reality 360° sbarca al Roma Creative Contest con una speciale Sala Virtuale, allestita nella Sala 5 Bis e realizzata grazie a Rai Cinema Channel. Lo spazio, aperto a tutto il pubblico per l’intera durata della manifestazione, ospiterà una serie di visori Oculus di ultima generazione che consentiranno di accedere a una nuova, straordinaria esperienza immersiva che porterà gli spettatori a scoprire da vicino il cinema che verrà. Fra i contenuti disponibili per la visione immersiva a 360 gradi, ci saranno i cortometraggi in concorso nella nuova sezione che il Roma Creative Contest ha dedicato alla Virtual Reality e una serie di materiali inediti per sperimentare al meglio questa attualissima forma di visione.



MOSTRA STORYBOARD

Un’esposizione delle migliori tavole realizzate da uno dei più celebri storyboarder italiani, Marco Valerio Gallo. Da anni è attivo nel mondo del cinema, della televisione e della pubblicità, lavorando in uno dei settori meno noti della produzione audiovisiva: lo storyboard artist Marco Valerio Gallo presenterà, alla nona edizione del Roma Creative Contest, una speciale mostra – aperta al pubblico per l’intera durata della manifestazione presso la Sala 5 Bis – con alcune delle migliori tavole da lui realizzate. Molti i film a cui Gallo ha collaborato, fra i quali Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (per il quale è stato premiato con la Pellicola d’Oro), Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, Benedetta follia di Carlo Verdone, Slam di Andrea Molaioli. Al Roma Creative Contest, Gallo sarà inoltre protagonista di una Masterclass e sarà membro della giuria che premierà i migliori cortometraggi in concorso.

WAITING FOR… REf Kids+Family (ingresso gratuito)

Al Roma Creative Contest due giorni dedicati ai più giovani e alle loro famiglie con un programma di corti d’animazione e un laboratorio per bambini in partnership con Romaeuropa Festival. Nel weekend, il Festival dedicherà uno specifico spazio ai corti d’animazione per i bambini e le loro famiglie. La rassegna – che si svolgerà sabato e domenica alle ore 12 presso la Sala Cinema Intesa Sanpaolo – anticipa la partecipazione del Roma Creative Contest alla prossima edizione del Romaeuropa Festival con il progetto CineMini (9-24 novembre 2019, Galleria delle Vasche presso il MATTATOIO). Arricchisce il programma un laboratorio per bambini a cura di Maria Carmela Milano / Progetto GRAF che si terrà sabato a partire dalle ore 11 presso La Giostra (spazio esterno).

GLI EVENTI SERALI DELLO SPAZIO LA GIOSTRA (ingresso gratuito)

La musica al Roma Creative Contest: dalle 18 live performance musicali e dj set protagonisti per tutta la durata del Festival.

Venerdì 20 settembre

La Giostra (esterno)

Sabato 21 settembre

La Giostra (esterno)

18:00 Olio di Palma

23:00 Santeria

18:00 Rcc Sound System

23:00 Come Mamma M ha fatto (in collaborazione con @Eggbox Roma)

Domenica 22 settembre

La Giostra (esterno)

18:00 Rcc Sound System

23:00 Roberta Vaudo & The Blue Whistles

COME PARTECIPARE ALLA NONA EDIZIONE DEL ROMA CREATIVE CONTEST

La nona edizione del Roma Creative Contest prevede l’acquisto di un biglietto presso la biglietteria del Roma Creative Contest a “Videocittà – Ex Caserma Guido Reni”, solo per quanto riguarda le proiezioni serali dei titoli in Concorso. Tutti gli altri appuntamenti, repliche, incontri, masterclass, workshop, mostre, sono gratuiti.

Per tutte le info visita il sito https://romacreativecontest.com/festival/

o scrivi all’indirizzo mail info@romacreativecontest.com

Il Roma Creative Contest è un evento Image Hunters che si svolge con il Patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e di Roma Lazio Film Commission, con la partecipazione di Regione Lazio e con il sostegno di Leone Film Group, Enel, Rai Cinema Channel, Arthitesi, Laser Film. Media partner MYmovies.