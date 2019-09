I video degli UFO sono veri, lo conferma la U.S. Navy

Sono noti al mondo dal 2017, ma la loro autenticità è stata confermata solo oggi. Parliamo di video di UFO o, più nello specifico, di 3 filmati che mostrano l’incontro dei piloti della marina militare americana con oggetti volanti non identificati.

I veivoli nel video sono davvero “fenomeni aerei non identificati”, ha ammesso Joseph Gradisher, portavoce della US Navy, che però ha tenuto a sottolineare che “non significa siano alieni”.

La terminologia “fenomeni aerei non identificati” è utilizzata da molto tempo dalla Marina americana per quegli avvistamenti di velivoli/oggetti non autorizzati/non identificati che sono stati osservati entrare/operare nello spazio aereo di addestramento controllato dai militari.

E’ stato scelto di usare questo termine al posto del più comune UFO (Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato) perché quest’ultimo è legato allo stigma culturale che tutti conosciamo.

Per quanto riguarda i dettagli, Gradisher ha affermato che la Marina non sa esattamente che oggetti siano nello specifico.

I tre video, intitolati “FLIR1”, “Gimbal” e “GoFast”, sono stati inizialmente rilasciati dal New York Times e da To the Stars Academy of Arts and Science, organizzazione che indaga sulla “scienza e pensiero non convenzionale”, fondata da Tom DeLonge, un ex membro dei ​Blink 182.