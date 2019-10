Bella Hadid donna più bella del mondo: lo conferma la matematica

ROMA – La perfezione non esiste ? Guardate il volto di Bella Hadid.Quello della modella ventitreenne infatti, sarebbe secondo alcuni ultimi studi, quello che si avvicina di più alle misure perfette della sezione aurea, cioè una costante matematica usata da secoli dagli artisti per definire la bellezza.

La media dei vari elementi che compongono il suo viso, la avvicinerebbe al canone di bellezza cui si ispiravano anche gli artisti dell’antica Grecia, del 94,35%. Nello specifico, il suo mento sembra esser risultato praticamente perfetto.

“Successivamente alla misurazione di tutti gli elementi del suo volto, la vincitrice indiscussa è stata Bella Hadid”, ha affermato il chirurgo plastico Julian DeSilva. “Il suo mento in particolare, ha raggiunto un punteggio del 99,7%”, ha aggiunto il chirurgo.

Ma come è stato possibile arrivare a capire quale tra le varie celebrities potesse essere incoronata ‘la più bella del mondo’ ? Semplicemente analizzando il rapporto tra la lunghezza e la larghezza del volto e individuando quello che si avvicinava maggiormente al numero 1,618, cioè la costante che si ricava dalla sezione aurea.

Seconda dopo Bella Hadid, ci sarebbe Beyoncè. Nella lista troviamo anche Cara Delevingne, in particolare per le sue sopracciglia e labbra, Kate Moss per la sua fronte e Scarlett Johansson per i suoi occhi.