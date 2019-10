“Kenshiro” è il singolo che apre il primo album d’inediti di VANBASTEN

«Kenshiro gira su un’armonia new wave semplice, quelle che preferisco, quelle che ho imparato a suonare vivendo per tre anni e mezzo in una sala prove in mezzo al nulla. Non sarò mai pulito come voi, giusto come voi, protetto come voi e adulato come voi, ma nemmeno me ne frega un cazzo, al contrario ambisco solo a fare sempre come mi pare. Suonerò forte per scrivere ciò che devo, per parlare delle storie che nessuno vuole mai raccontare, quelle di chi non ha quasi niente e di chi ha perso tutto. Dipingo tossici, criminali, amici tristi, adolescenti eccitati e donne speciali.»