Giffoni School Experience fa tappa in Calabria

ROMA – ​Dopo aver coinvolto gli istituti primari di San Donà di Piave, School Experience Festival, il progetto di Giffoni Opportunity realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC, arriva in Calabria, a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

A rendere possibile la seconda tappa del festival itinerante è la collaborazione con la SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cittanova, ha due obiettivi: utilizzare il cinema come mezzo di scoperta, conoscenza e insegnamento e offrire l’occasione di relazionarsi al patrimonio audiovisivo attraverso occhi nuovi, quelli del giovane pubblico.

La SRC, partner del progetto insieme all’amministrazione comunale, si occuperà di coordinare le attività per gli oltre 2000 studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio calabrese. Saranno proprio loro a valutare i film in concorso, selezionati tra un rosa di oltre 1000 opere e dedicati a un pubblico dagli 11 ai 13 anni. Le quattro giornate di attività si svolgeranno presso il Cinema Gentile di Cittanova da martedì 5 e fino a venerdì 8 novembre.

Si parte con le storie raccontate dai lungometraggi di Feature Experience, in programma: AQUILE RANDAGIE di Gianni Aureli; BERNI E IL GIOVANE FARAONE di Marco Chiarini e MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani.

Dedicata a registi italiani e internazionali è, invece, la sezione Short Experience con 8 opere in gara: LA GITA di Salvatore Allocca; KNITCROMANCER di llison Rossi, Ida Zhu, Becky Seamans; LIKE AND FOLLOW di Tobias Sclage, Brent Forrest; NEW NEIGHBOURS di A. Mannino, S. Burgio, G. Rinaldi; PREGHIERA A SAN GENNARO di Cristina Buoninfante; THE ROBOT AND THE WHALE di Jonas Forsman; TANGUITO ARGENTINO di Joaquin Brada e TWEET-TWEET di Zhanna Bekmambetova.

Mentre sono 11 i cortometraggi proposti in questa fase da associazioni e istituti scolastici di tutta Italia per Your Experience: CHI SEI? di Francesco Faralli – I.C. Martiri; GREEN FUTURE di Giovanna Vassallo – I.C. Antonio Genovesi; GOCCE DI SICILIA di Lina Vizzini – I. C. S. Giuseppe Tomasi; GLOBAL W di Matteo Macaluso – Scuola Media A.Balletti; CYBERBULLISMO di Paola Giordano – I.C. “G.Giusti”; MA CHI TI CONOSCE! di Vito Marinelli I.C. Caporizzi – Lucarelli; IL TELEFONO di Pippo Crotti Realizzato dai ragazzi del Corso di Teatro; IL SEGRETO di Duccio Chiarini – I.C. Ghiberti; PHONE_OFF di Giuseppe Massarelli – Scuola secondaria Primo Grado Rocca – Bovio – Palumbo – Trani; IL PASSATO CHE RESTA di Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli – Associazione Zuccherarte; PAPER BOAT di Luca Esposito I. C. “Massimo Troisi”.

Il programma, inoltre, prevede tre innovativi laboratori che daranno la possibilità a ragazzi e docenti di entrare nel mondo del cinema. Il primo, GRANDI STORIE IN POCHI MINUTI, è rivolto prioritariamente agli studenti e intende focalizzare l’attenzione su quegli elementi che sono alla base della realizzazione di un film. Il secondo, DIGITAL PROF, si pone nell’ambito delle attività che School Experience propone per la formazione dei dirigenti e docente. Chiude MOVIE LAB, una lezione di cinema interattiva per guidare i giovani alla comprensione del linguaggio audiovisivo.

La tappa di Cittanova si chiuderà venerdì 8 novembre alle ore 21:00, presso il Cinema “R. Gentile” con una serata patrocinata da Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria e Calabria Film Commission, durante la quale saranno presentate tutte le attività svolte, alla presenza del direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi.

Ospiti della serata le delegazioni scolastiche degli Istituti partecipanti, i rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti, il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, il consigliere regionale Francesco D’Agostino, il Presidente della Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno.

Parteciperanno all’evento realtà del territorio con le quali la SRC ha instaurato proficue collaborazioni nel corso di questi anni, tra queste l’associazione Kalomena di Cittanova, rappresentata da Girolamo De Maria. Durante l’iniziativa, inoltre, sarà presentato il cortometraggio ideato e interpretato dagli studenti di Cittanova con la guida dei professionisti della video factory di Giffoni.

Quello tra l’Associazione Prosopon SRC – Scuola di Recitazione della Calabria e Giffoni Opportunity è un legame sempre più solido, come dimostra questo ennesimo progetto messo in atto a favore della crescita culturale dell’intero territorio.