Atletica leggera, da domani a Grosseto il raduno dei migliori under 20

ROMA – Prenderà il via domani a Grosseto il raduno d’autunno della federazione italiana atletica leggera riservato ad atleti e atlete che non hanno ancora compiuto 20 anni. Nel centro tecnico federale, fino al 3 novembre, gli azzurrini pianificheranno gli impegni in vista degli appuntamenti internazionali della stagione 2020, con particolare attenzione sia ai mondiali under 20 che si svolgeranno dal 7 al 12 luglio a Nairobi (Kenya), sia ai campionati europei under 18 che avranno luogo a Rieti dal 14 al 17 luglio.

Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati in Toscana. In totale sono 98 azzurrini, 51 uomini e 47 donne. Tra loro 17 velocisti, 16 ostacolisti, 15 mezzofondisti, 22 saltatori, 16 lanciatori, 8 marciatori, 4 specialisti di prove multiple, tutti nati tra il 2001 e il 2003, quindi juniores e allievi nel prossimo anno.

Tra i convocati c’è la campionessa europea under 20 del salto in lungo Larissa Iapichino (figlia di Fiona May, ex lunghista due volte campionessa mondiale, e di Gianni Iapichino, ex primatista dell’asta). Dal podio della Svezia è reduce anche Elisa Ducoli, bronzo dei 3000 metri. Saranno presenti Dalia Kaddari e Carmelo Musci, rispettivamente argento nei 200 metri e bronzo nel peso ai giochi olimpici giovanili di Buenos Aires 2018, oltre ai medagliati del festival olimpico della gioventù europea di Baku: gli ori Federico Guglielmi (200 metri) e Gabriele Gamba (marcia 10.000), gli argenti Matteo Melluzzo (100 metri), Giovanni Frattini (giavellotto) e Rachele Mori (martello), e il bronzo Giovanni Silli (2000 siepi).