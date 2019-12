Kendrick Lamar a Rock in Roma 2020, già esauriti i biglietti per il Golden Circle

ROMA – Sono bastati solo 4 giorni a Kendrick Lamar per mandare sold out i biglietti del settore golden circle per il suo concerto a Rock in Roma 2020.

Il rapper premio Pulitzer si esibirà per la prima volta nella Capitale, all’Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio 2020.



Sette anni sono trascorsi dalla sua ultima esibizione in Italia, oltre 2.500 giorni in cui il migliore rapper in circolazione ha trasceso il genere hip-hop sposandolo alla perfezione a sonorità soul, funky, R&B e jazz, spingendosi sempre oltre i confini dove nessuno osa. L’attesa era, quindi, tanta e si è fatta sentire in questi primi giorni.



Rimangono in vendita i biglietti per il posto unico disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio.

Posto Unico – € 65,00 + diritti di prevendita

Apertura porte h 14:00

Inizio concerti h 18:00