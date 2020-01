Felix Finkbeiner, il "bambino" che ha piantato 15 miliardi di alberi

Piantare mille miliardi di alberi su tutto il pianeta per assorbire un quarto della CO2 prodotta nel mondo ogni anno. E’ questo l’obiettivo di Felix Finkbeiner, il ragazzo bavarese che, prima di Greta Thunberg, si è battuto per l’ambiente. Aveva solo 9 anni quando nel 2007 fondò Plant-for-the-Planet progetto volto a combattere i cambiamenti climatici.

Oggi l’ex bambino prodigio ha 22 anni e grazie al suo movimento sono stati già piantati circa 15 miliardi di alberi nel mondo.

Era il gennaio 2007, Felix aveva 9 anni e frequentava la quarta elementare. Fu allora che una ricerca sul cambiamento climatico gli cambiò la vita. Sempre attento ai problemi ambientali, per svolgere il suo compito si documentò sul lavoro del premio Nobel per l’ambiente Wangari Muta Maathai, attivista che contribuì, nell’arco di 30 anni, a piantare 30 milioni di alberi in Africa.



Prese spunto dall’idea di Maathai e presentò in classe la sua ricerca, suggerendo ai suoi compagni che, per aiutare il pianeta, i bambini dovevano piantare un milione di alberi in ogni paese del mondo.

Il suo lavoro e la sua dedizione divennero argomento di dibattito in tutta la scuola.

Così, spinto anche dagli insegnati, Felix fondò il progetto Plant-for-the-Planet e con i suoi compagni di classe piantò il primo albero il 28 marzo 2007.

Altri studenti di tutta la Germania parteciparono all’iniziativa e, dopo un anno, di alberi ne erano stati piantati 150 mila.

Nel 2011 1 milione.

Tutti i membri del Plant-for-the-Planet sono per lo più giovani. Oltre al Presidente e al vice presidente, ai vertici dell’organizzazione si trova un consiglio globale, composto da 14 bambini (8–14 anni) e 14 ragazzi (15–21 anni).

Nel 2011 il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha affidato a Plant-for-the-Planetla gestione della Billion Tree Campaign, nell’ambito della quale sono stati piantati finora quasi 15 miliardi di alberi.