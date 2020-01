Al liceo ‘Rechichi’ di Polistena grande festa per l’open day

REGGIO CALABRIA – Gli allievi dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado avranno la possibilità di affacciarsi al mondo delle superiori, grazie all’Open Day del liceo Statale ‘Giuseppe Rechichi’ di Polistena in provincia di Reggio Calabria. Domani, 25 gennaio, a partire dalle ore 14 e fino alle 18, i ragazzi potranno ammirare le performance ispirate alla letteratura italiana e straniera e visitare mostre a tema con riferimento ai percorsi didattici, organizzate dagli allievi e dai professori del liceo delle Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico e Musicale.

Il termine massimo per effettuare l’iscrizione alla scuole superiore, è fissato al 31 gennaio e nella giornata di domani sarà possibile ricevere assistenza anche in merito alle procedure che accompagnano l’iscrizione al liceo.

Nel corso del pomeriggio, le peculiarità del liceo ‘Rechichi’ saranno sotto i riflettori come le modalità di acquisizione delle certificazioni linguistiche, i viaggi all’estero e nella penisola e i progetti PON (Programma Operativo Nazionale) che puntano a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità. L’Open Day si terrà nelle sedi di Polistena in quanto la sede di Cinquefrondi sarà chiusa per ospitare i seggi elettorali per le regionali di domenica 26 gennaio.