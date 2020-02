Friends, la serie tv cult torna per una puntata speciale

ROMA – Rachel, Monica, Phoebe, Joy, Ross e Chandler, ovvero i protagonisti di Friends sono pronti a tornare. La sitcom diventata un vero e proprio cult negli Anni 90 avrà una puntata speciale, in onda entro la fine dell’anno sulla piattaforma di streaming HBO Max, che verrà lanciata a maggio in America (in Italia dovrebbe arrivare sui canali Sky e su Now Tv).

Non si tratta di un reboot ma di un episodio che ci dirà dove siamo rimasti e i protagonisti ripercorreranno gli anni sul set e l’inizio di un’amicizia reale che è continuata anche dopo la fine della serie. Nel 2004 l’ultima puntata che ha chiuso dieci stagioni di successo. L’episodio accompagnerà le vecchie stagioni sulla piattaforma.

Attualmente su Netflix, la serie in America, si sposterà, infatti, su HBO Max. I rumors su un possibile come back circolavano da tempo. Ora a confermare sono i protagonisti sui loro canali social.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si riuniranno ai Warner Bros. Studios di Burbank in California. Per la precisione allo Stage 24, il set che li ha accolti e che, nel tempo, è diventato iconico. Gli attori saranno anche produttori insieme a Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. Alla regia ci sarà Ben Winston. Secondo Variety, i protagonisti di Friends riceveranno un compenso pari a 2.5 milioni di dollari a testa. Cifra da capogiro che permetterà ai fan di tutto il mondo di vedere, almeno per una volta, i loro beniamini ancora insieme sullo schermo. Non resta che aspettare il titolo dello speciale e lo script di quello che si prospetta un super evento!