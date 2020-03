Calabria, all’ic ‘Fuscaldo’ nasce blog per didattica a distanza

ROMA – Un blog per dialogare, inviare disegni e pensieri, condividere sogni e paure. Un blog per riunire la comunità scolastica dell’istituto comprensivo ‘Fuscaldo’, in provincia di Cosenza, non più raccolta in un solo edificio ma sparsa in più di 600 case, eppure sempre unita. Con una lettera indirizzata a studenti e genitori, la dirigente scolastica Anna Maria De Luca, ha voluto comunicare l’apertura del nuovo canale:

“mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, i vostri temi, i vostri sogni, le vostre paure, le vostre speranze- scrive la preside– Le pubblicheremo. Potete commentare, personalizzare, ideare”.

Grazie alla tecnologia, quindi, le scuole di tutta Italia stanno dando risposte concrete non solo per andare avanti nella didattica, malgrado la chiusura degli istituti decisa dal Governo per l’emergenza Coronavirus, ma stanno cercando anche soluzioni alternative per tenere in contatto i loro alunni, e alimentare quello scambio che costituisce la materia prima della scuola. Tramite il blog, i ragazzi dell’istituto comprensivo ‘Fuscaldo’ potranno quindi trattare temi come diritti umani, minori e donne.