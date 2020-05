Palermo, studenti della De Amicis a lezione di legalità fiscale

PALERMO – L’educazione alla legalità, il valore della contribuzione fiscale, l’etica civile sono stati gli argomenti trattati durante l’incontro via web, avvenuto in questi giorni, tra la scuola ‘De Amicis’ di Palermo e l’Agenzia delle Entrate della Sicilia. #Iorestoacasaconfiscoescuola è il nome dell’iniziativa promossa dalla direzione regionale della Sicilia dell’agenzia, che ha coinvolto le classi IV D ed E dell’istituto siciliano attraverso momenti di intrattenimento e formazione.

“Abbiamo accolto il progetto rivolto ai nostri alunni- ha spiegato Giovanna Genco, dirigente scolastica della ‘De Amicis’- in occasione del 23 maggio, per ricordare il senso di responsabilità e di giustizia dei giudici Falcone e Borsellino. La legalità è un principio che deve entrare a fare parte del nostro quotidiano sin dalla tenera età, anche attraverso piccoli gesti, come la richiesta di uno scontrino fiscale. È importante che i bambini sappiano che una semplice azione implica il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita comunitaria”.