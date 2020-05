Giffoni Film Festival si fa ‘in quattro’ per la 50esima edizione

ROMA – Il Giffoni Film Festival si fa in quattro. Come un buon amico, nei momenti di difficoltà, spinge sull’acceleratore e da’ fondo alle sue energie per riuscire ad essere vicino ai suoi ragazzi: i giurati. L’emergenza sanitaria vissuta, imponeva una riformulazione dei percorsi finora seguiti. Lo imponevano i protocolli, che richiamano fortemente alla prudenza. Ecco perché quest’anno il Giffoni si dividerà in quattro momenti diversi, modulati in base al target di età dei jurors, ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza. A Giffoni Valle Piana la prima tranche si svolgerà dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre. “Giffoni per quest’anno si fa in quattro: avremo per la prima volta nella storia quattro momenti e ben sei mesi continuativi di attivita’“, ha detto il direttore Claudio Gubitosi, durante la conferenza di presentazione della 50esima edizione, in streaming su Zoom.

Tutte le sezioni che compongono le giurie storiche di Giffoni sono confermate: +6, +10, +13, +16, +18. I giffoners di +16 e +18, protagonisti della prima parte, saranno presenti a Giffoni in 305 e 1.300 negli hub italiani e internazionali. I giffoners di +13 – 305 a Giffoni e 1.100 negli hub italiani e internazionali – saranno protagonisti della seconda parte della kermesse. Per ora, come ha specificato Gubitosi, i giovani giurati della prima e della seconda parte della kermesse sono campani. “Si vedrà successivamente se alcune rappresentanze da varie regioni italiane potranno prendere parte anche fisicamente al festival“, ha affermato il direttore. La terza fase, da settembre a novembre, è riservata alle Università italiane, agli hub europei, alle nuove masterclass, al tour in Italia per il cinquantennale, alla produzione del film sui cinquant’anni di Giffoni, ai progetti di innovazione. Non mancheranno anche le web Masterclass attraverso il confronto con artisti, uomini e donne di cultura, di legge, di medicina, delle Istituzioni, profili professionali diversi insomma ma anche associazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali per mantenere quanto più aperto possibile l’orizzonte dei giffoners. Sono questi i mesi delle ‘Creative Weeks’, a cui prenderanno parte rettori, direttori di dipartimento e docenti delle principali università. Da settembre a novembre saranno 1500 i giovani coinvolti in presenza e 3000 quelli degli hub italiani e internazionali. Per sostenere il cinema, ‘Giffoni Opportunity’, tra ottobre e dicembre, metterà a disposizione dei giffoners, a proprie spese, 1000 ticket per entrare gratuitamente nelle sale della regione Campania e 1500 in Italia. La quarta ed ultima fase vedrà come protagonisti i giffoners di +6 e +10 – che saranno 1.500 bambini e bambine a Giffoni – vivranno l’esperienza nel periodo natalizio: dal 26 al 30 dicembre. Inoltre, “abbiamo aperto trentaquattro ambasciate di Giffoni in Italia e diciassette all’estero. Queste ambasciate sono state organizzate dagli stessi giffoners“, ha precisato Gubitosi.