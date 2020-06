Stash dei The Kolors diventa papà. Ecco chi è la futura mamma

ROMA – Chi lo avrebbe mai detto. A sorpresa, Stash dei The Kolors lancia la notizia bomba che nessuno si aspettava. Diventerà papà, la compagna Giulia Belmonte è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato all’inizio dell’ultima puntata di Amici Speciali, il programma benefico in onda ogni venerdì allo scopo di sostenere la Protezione Civile nell’emergenza Coronavirus.

“La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, ha detto Stash emozionantissimo, chiamato a centro palco da Maria De Filippi. Grande commozione in studio per il video mostrato sullo schermo e poi condiviso dal diretto interessato su Instagram: l’ecografia del bambino con il battito del suo cuore in sottofondo, che Stash ha definito “la musica più bella che io abbia mai creato”.

“Un nuovo me…”

“Tutto ha preso un senso diverso”, ha detto più tardi Stash. “È strano ma bello”, ha aggiunto il cantante, che su IG ha spiegato come tutto sia arrivato all’improvviso. E la convinzione è una soltanto: “Da oggi inizia un nuovo me”.

La compagna di Stash

Dopo l’annuncio, i social si sono scatenati con messaggi d’auguri e sono stati in tanti a chiedersi chi fosse la futura mamma. Giulia Belmonte, che abbiamo già citato a inizio articolo, è una ex Miss Italia.

Originaria di Atri in Abruzzo, la ragazza è nata il 13 agosto 1995. Ventiquattro anni e una laurea in Scienze della Comunicazione, è stata Miss Abruzzo ed è poi arrivata alle finali di Jesolo nel 2013. È anche influencer – su Instagram ha ben 104 mila followers – e giornalista. Ha partecipato, infatti, a vari programmi regionali. Ora diventerà mamma ma non è dato sapere quando avverrà il parto.