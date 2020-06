Da Kristen Stewart a Paolo Sorrentino: corti ‘Homemade’ durante lockdown

Ladj Ly (I Miserabili) – corto filmato a Clichy Montfermeil (Francia).

Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza, The New Pope) – corto girato a Roma (Italia).

Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – corto girato a Los Angeles, (USA).

Pablo Larraín (El Club, Jackie) – corto girato a Santiago (Cile).

Rungano Nyoni (Kuuntele, I am not a witch) – corto girato a Lisbona (Portogallo).

Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – corto girato a Mexico City (Messico).

Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – corto filmato a Berlino (Germania).

Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – corto girato a Nara (Giappone).

David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – corto filmato a Glasgow (Scozia).

Maggie Gyllenhaal – (Lontano da qui / The Honourable Woman) corto girato in Vermont (USA).

Nadine Labaki & Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – corto filmato a Beirut (Libano).

Antonio Campos (The Devil All The Time) – corto filmato a Springs, New York City (USA).

Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – corto girato a San Sebastián del Oeste, Jalisco (Messico).

Kristen Stewart – (Clouds of Sils Maria / Come Swim) corto filmato a Los Angeles (USA).

Gurinder Chadha (Sognando Beckham; Blinded by the light – Travolto dalla musica) – corto filmato a Londra (UK).

Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) – corto filmato a Santiago (Cile).

Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) – corto filmato a Los Angeles (USA).