Summer School Dire: primo incontro su fake news in sanità

ROMA – La Summer School organizzata dall’agenzia Dire e diregiovani.it prenderà il via il 30 giugno con un incontro online sull’importanza dell’informazione di qualità nell’esperienza della crisi sanitaria. Interverranno Fabio Mazzeo, esperto di comunicazione sanitaria, e Chiara Organtini, portavoce del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Il tema dell’emergenza sanitaria e di come è stata trattata dai media occuperà un posto centrale nella discussione:

Ecco perché l’auspicio è che

“questo appuntamento possa essere l’ennesima circostanza in cui si parla di questa esperienza del Covid come una grande opportunità per ripensare noi stessi. Ripensare alla società in cui viviamo, ripensare a come vogliamo veramente gestire il nostro tempo, quali sono le persone imprescindibili, le letture che vogliamo fare, quali sono i film che ci piacciono e qual è la vita che vorremmo”.

Qual è l’identikit tipo dell’utente che crede alla fake news?

L’altra grande lezione che dobbiamo imparare

“è che bisogna fidarsi della scienza- ha continuato– La scienza è fatica, non prevede scorciatoie, non vuole alibi e questo è un messaggio importante per i giovani. Se uno studia, se uno si accultura, non sarà mai vittima della disinformazione, non sarà mai vittima delle mistificazioni altrui”.

Da cosa dipende il successo delle fake news in ambito sanitario?

“Il problema è complesso, ma la spiegazione è semplice. I temi della sanità toccano due nervi molto scoperti: la paura e i soldi. Quando lavoravo come ufficio stampa al ministero credo di aver affrontato le due idiozie diffuse più imponenti che siano state messe in giro negli ultimi 30 anni. Una era sul piano vaccinale e l’altra era il metodo Stamina di Vannoni. I vaccini come strumento di arricchimento per le lobby è una idiozia perché c’è un calcolo stabilito in modo preciso che ogni 10 euro spesi in vaccini il sistema sanitario nazionale ne risparmia circa 300 e non sappiamo quante vite umane salviamo perché il calcolo è diventato troppo imponente. Poi ci sono certe teorie talmente strampalate che diventa difficile anche smontarle, tipo quella che vede i vaccini come strumento di controllo di massa”.

“Anche Stamina- ha proseguito- fu una vicenda complicata perché di fatto era una poltiglia senza alcun effetto. Loro davano una non soluzione e i genitori preferivano al nulla confidare in questa speranza. Il caso Stamina- ha concluso- per quei ragazzi che sognano di fare i giornalisti, è un caso di scuola perché è stato pompato da alcuni media”.