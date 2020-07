Roma, al via le selezioni per entrare nel Collegio del Mondo Unito di Duino

ROMA – Nel Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico a Duino (Trieste), per un biennio 180 ragazzi dai 16 ai 19 anni, provenienti da 80 paesi studieranno insieme al mattino e saranno impegnati in attività sportive, creative e di volontariato al pomeriggio. Il Collegio è finanziato da enti pubblici e donazioni di privati. Nel 2019-20 oltre l’80% degli studenti ha beneficiato di una borsa di studio completa o parziale. Oggi sono stati svelati i nomi degli studenti che beneficeranno di questa opportunità di crescita.

Ricerca dell’innovazione, autonomia, empatia e pensiero critico, sono alcuni degli elementi per cui il Collegio del Mondo Unito di Duino è stato riconosciuto da Ashoka, la più grande rete internazionale di innovatori sociali, tra le Changemaker Schools, vale a dire tra i protagonisti attivi del cambiamento educativo e sociale.

E la costante attitudine al cambiamento ha permesso di rispondere velocemente anche all’emergenza sanitaria di quest’anno: sia la frequenza del Collegio che le modalità di selezione e di presentazione itinerante nelle varie regioni (di cui sarà diffuso a breve il calendario) terranno conto delle nuove circostanze conseguenti alla pandemia da coronavirus, preservando sia la salute degli studenti e del personale della scuola sia il modello educativo UWC.

L’ammissione ai collegi avviene esclusivamente per merito sulla base del potenziale di ogni giovane candidato dopo una preselezione regionale e una selezione nazionale che avviene a Duino. Grazie ad una preparazione che affianca alla parte accademica il coinvolgimento in servizi di volontariato, attività creative e sportive, gli studenti conseguono il Diploma di Bacellierato Internazionale (IB) e hanno la possibilità di proseguire gli studi anche nelle più prestigiose università di tutto il mondo.

Il Movimento UWC offre un programma educativo che orienta i giovani all’azione e al cambiamento, sviluppando collaborazioni che sono in grado di portare benefici sia agli studenti che le frequentano, sia alle comunità che ospitano le scuole. A tale scopo riceve il sostegno di governi, fondazioni, filantropi, aziende, ex studenti, genitori e privati cittadini che desiderano sostenere questa realtà, nel contempo innovativa e dalle solide basi pedagogiche. I fondi erogati da questi donatori coprono il sistema di borse di studio.

Per il biennio 2020-2022 sono stati selezionati oltre 30 ragazzi italiani che si accingono a fare questa incredibile esperienza formativa in uno dei 18 collegi UWC nel mondo: dalla Germania, agli Usa alla Cina, solo per citare qualche sede. In base ai finanziamenti disponibili, saranno erogate delle borse di studio, totali o parziali, per gli studenti meritevoli che riusciranno a superare il percorso di selezioni gestito dalla Commissione Nazionale italiana per i Collegi del Mondo Unito (UWC Italia). In Italia è presente il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. di Duino (Trieste), il primo a sorgere in un paese non anglofono, dove ogni anno giungono quasi 200 ragazzi provenienti da circa 80 Paesi.