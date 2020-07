VIDEO| Da Totti a We Are Who We Are: le serie in arrivo su Sky

Sky ha annunciato Speravo de morì prima – la serie su Francesco Totti (titolo provvisorio), diretta da Luca Ribuoli, una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera ‘Un Capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A. Le riprese prendono il via in questi giorni a Roma. La serie arriverà su Sky e Now Tv nel 2021.

La serie sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa – rimasta sempre la stessa per 27 anni, un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un’intera città, e non solo.

Un dramedy che unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel complesso periodo prima del ritiro – includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera – e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

Completano il cast Greta Scarano nel ruolo di Ilary Blasi, sua moglie; Monica Guerritore in quello della madre di Francesco Totti, Fiorella; Gianmarco Tognazzi in quello di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Giorgio Colangeli in quello del padre di Totti; Primo Reggiani in quello di Giancarlo Pantano e Alessandro Bardani in quello di Angelo Marrozzini; Gabriel Montesi e Marco Rossetti saranno rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Eugenia Costantini e Federico Tocci nei panni, invece, dei genitori da giovani.

La serie vedrà la regia di Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) ed è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu.

Fremantle è il distributore internazionale.

WE ARE WHO WE ARE (IN ARRIVO A OTTOBRE)

In attesa del ritorno al cinema con ‘Cercami’, il sequel dell’acclamato ‘Chiamami col tuo nome’, Luca Guadagnino si prepara per debuttare su Sky con la sua prima serie targata Sky-HBO: ‘We are who we are’, che sarà trasmessa in esclusiva per l’Italia ad ottobre su Sky e in streaming su Now Tv.

Composta da otto episodi dall’inconfondibile stile cinematografico del regista, la serie esplora il percorso di formazione di due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. Nel racconto anche l’amicizia, i primi amori e tutti i misteri dell’essere un adolescente: una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Nel cast Jack Dylan Grazer nei panni di Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloe Sevigny) e la compagna Maggie(Alice Braga), entrambe in servizio nell’esercito statunitense; Tom Mercier è Jonathan, un assistente di Sarah; Jordan Kristine Seamoninterpreta Caitlin, un’adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny (Spence Moore II), Caitlin ha un rapporto più stretto con il padre Richard (Kid Cudi) che non con la madre Jenny (Faith Alabi), con la quale la comunicazione è più difficile. Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, di cui fanno parte Britney (Francesca Scorsese), una ragazza schietta, arguta e sessualmente disinibita, Craig (Corey Knight), un allegro e bonario soldato di circa vent’anni, Sam (Ben Taylor), il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico (Sebastiano Pigazzi), uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e infine Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.

ROMULUS (IN ARRIVO AD AUTUNNO)