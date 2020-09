Netflix, le novità di settembre dedicate ai ragazzi e alle famiglie

ROMA – Netflix ha annunciato le novità dedicate ai ragazzi e alle famiglie che arriveranno sulla piattaforma tra settembre e ottobre:

JULIE AND THE PHANTOMS (DAL 10 SETTEMBRE)

Mancano pochissimi giorni al debutto su Netflix di Julie and the Phantoms, la nuova serie musicale in 9 episodi (della durata di 30 minuti ciascuno) diretta dal regista e coreografo premiato agli Emmy Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) disponibile sulla piattaforma dal 10 settembre. La serie, tra esplosioni di colore e musica rock, racconta come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce.

LA STORIA

La perdita della mamma avvenuta un anno prima ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all’improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms.

JURASSIC WORLD: NUOVE AVVENTURE (DAL 18 SETTEMBRE)

Jurassic World: Nuove avventure sarà disponibile dal 18 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Composta da 8 episodi, la serie è prodotta, tra gli altri, da Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg.

LA STORIA

Ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World, la serie d’animazione Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso.

OVER THE MOON – IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA (DA 23 OTTOBRE)

L’animazione torna a ‘colorare’ Netflix. In autunno arriva Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, il nuovo film animato originale diretto dal leggendario Glen Keane, animatore e regista premio Oscar di ‘Dear Basketball’, ‘Tarzan’ e ‘Pocahontas’ e ‘Rapunzel’.

LA STORIA

Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita.Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, il film è un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.

VOCAL CAST

La voce della giovane protagonista Fei Fei è dell’attrice rivelazione Cathy Ang. Completano il cast delle voci Phillipa Soo (Chang’e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e la star di Grey’s Anatomy Sandra Oh (Signorina Zhong).