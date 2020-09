Annalisa tra le onde per il video di “Tsunami”, il nuovo singolo

ROMA – È online il video di “Tsunami”, il nuovo singolo di Annalisa. Il brano anticipa di qualche settimana il nuovo album “Nuda”, in uscita il 18 settembre.

Per la regia di Giacomo Triglia e la produzione di Borotalco.tv, il video è stato girato in Toscana tra le splendite spiagge del Parco regionale della Maremma e le scogliere del Monte Argentario. Il mare, le scogliere e i paesaggi suggestivi del Parco naturale dell’Uccellina fanno da cornice alle bellissime immagini di Annalisa e ai concetti del singolo.

“Questa canzone, intensa e importante, nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. –racconta Annalisa -Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l’amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri”.