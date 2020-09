VIDEO | Primo giorno di scuola in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE – Sono tornati in classe oggi al liceo ‘Francesco Petrarca’ e al liceo ‘Galileo Galilei’ di Trieste gli studenti, divisi tra speranze e interrogativi su un anno scolastico del tutto particolare. Lorenzo, del ‘Petrarca’ sottolinea la buona organizzazione del suo istituto, con ingressi scaglionati e distanze rispettate.

Per Marco, all’esordio del suo ultimo anno di liceo, restano però diverse incognite su come recuperare le eventuali carenze dello scorso anno, in vista della maturità: “Sento che la pandemia abbia interrotto bruscamente un percorso didattico fondamentale in vista di questo quinto anno di liceo. Resto comunque fiducioso grazie al lavoro svolto dalla scuola per farci ritornare in sicurezza fra i banchi”.

Anche davanti al liceo ‘Galileo Galilei’, mascherine per tutti ed emozione. Per Silvia, anche lei giunta alla classe quinta, la didattica a distanza è stata un’esperienza positiva, ma tornare a scuola, rivedendo tutti, non è mai stato così bello. Questo primo giorno di scuola in Friuli Venezia Giulia vede tornare in aula 140mila studenti.