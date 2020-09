VIDEO | Sulmona, all’Ovidio preside e docenti recitano Itaca

SULMONA – “Cari ragazzi ci siamo quasi, stiamo per tornare tra i banchi di scuola dopo tanti mesi, affronteremo l’anno scolastico rispettando le regole che conosciamo tutti, ma soprattutto cerchiamo di non perdere l’entusiasmo che ci contraddistingue”.

Così Caterina Fantauzzi, dirigente scolastica del polo liceale ‘Ovidio’ di Sulmona (AQ), apre il video di auguri per il nuovo anno scolastico, che in Abruzzo inizierà il 24 settembre.

“Sarà un viaggio emozionante- continua- che vogliamo intraprendere dedicandovi una poesia di Costantino Kavafis affinché ci indichi la strada e ci insegni a volare alto, come sempre”.

Il video, rivolto a tutti gli studenti e le studentesse dell’istituto, continua poi con la lettura della poesia ‘Itaca’, recitata dal corpo docenti. La poesia, che rievoca le peripezie di Ulisse per tornare a Itaca, vuole essere un invito al viaggio. Uno stimolo a non lasciarsi abbattere dalle paure, ad affrontarle con coraggio per crescere ed arricchire d’esperienze il proprio percorso di vita.