La ricerca Indire per “Oxfam Back to school 2020”

ROMA – Venerdì 2 e 9 ottobre l’Indire partecipa a “Oxfam back to school 2020″, l’iniziativa di formazione promossa dalla confederazione internazionale di organizzazioni non profit Oxfam e rivolta agli insegnanti, dirigenti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è quello di accrescere e rinnovare le competenze sui grandi temi che riguardano l’educazione civica, lo sviluppo sostenibile, hybrid learning e riflettere sul ruolo della comunità educante per affrontare insieme le sfide del nuovo contesto scolastico.

Accanto agli esperti di Oxfam e Onde Alte, ci sono anche i ricercatori Indire che prenderanno parte a due webinar gratuiti:

1) “Scuola inclusiva & Agenda 2030 nell’ambito dell’educazione civica” (venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30) a cura dei ricercatori Indire Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens e di Lorenzo Luatti di Oxfam Italia.

La chiusura prolungata delle scuole, il mancato accesso alle opportunità formative online hanno ancor più allargato la forbice sociale per quegli studenti vulnerabili che di fronte a tutte le incertezze del nuovo anno scolastico rischiano maggiormente di non riprendere con le adeguate competenze e motivazione. La scuola da sola non può farcela: solo la dimensione di comunità e solidarietà potrà garantire per tutti il diritto fondamentale all’istruzione e alla cittadinanza attiva e responsabile. Il webinar svilupperà riflessioni e confronto su questi temi per rilanciare una nuova alleanza tra soggetti del terzo settore e mondo educativo.

2) “Le piccole scuole insegnano! Un Movimento nazionale per fare della piccola scuola un laboratorio di innovazione“ (venerdì 9 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30) a cura dei ricercatori Indire Giuseppina Rita Jose Mangione e Giuseppina Cannella

Le ricercatrici presenteranno il Movimento delle Piccole Scuole Indire che ad conta circa 400 istituti iscritti situati in territori isolati e periferici. Durante il webinar si parlerà degli interventi della ricerca Indire in supporto delle Piccole Scuole per poi concentrarsi sulla visione di piccola scuola come scuola di prossimità richiamando le dimensioni caratterizzanti e primi casi di studio che emergono a partire dal lavoro in hub tematico a cui prendono parte alcune scuole del Movimento.

Gli altri percorsi formativi di Oxfam back to school 2020 sono a pagamento, si trovano anche sul portale SOFIA e sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione sia come percorsi individuali, che come percorsi proposti dalle scuole Polo per la formazione. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www. oxfamitalia.org/oxfam-back-to- school-2020/