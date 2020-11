Gucci entra nell’universo virtuale di The Sims 4

Grimcookies ha riprodotto alcuni articoli della collezione: cappelli, scarpe e accessori della capsule Gucci saranno disponibili per i personaggi di The sims sia per essere indossati che per decorare gli ambienti e ogni volta che i personaggi utilizzeranno i pezzi della collezione otterranno una reward con un punteggio di 10 per l’ambiente.

L’altra creatrice di contenuti, Harrie, mostra a velocità accelerata come ha ricostruito una versione digitale della casa sull’albero che compare nella campagna Gucci Off The Grid. La casa è rifinita con elementi sostenibili, tra cui legno di recupero, tetto eco-compatibile, mobili riciclati, turbine eoliche, mentre gli articoli Gucci Off The Grid sono usati come elementi di decoro. La casa è circondata da un paesaggio naturale, un invito a riflettere sull’impatto ambientale di ogni nostra decisione nella vita di tutti i giorni.