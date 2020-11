Fargo 4, Salvatore Esposito arriva questa sera su Sky Atlantic

CHRIS ROCK: interpreta Loy Cannon, il capo di un’organizzazione criminale di Kansas City, un sofisticato self-made man nato in un’epoca dominata dalla brutalità. In un mondo perfetto, Loy sarebbe l’amministratore delegato di una società di Fortune 500. Ma il suo non è un mondo perfetto e Loy ha usato il suo prodigioso intelletto per creare la “The Cannon Limited” – un diverso tipo di impero il cui core business sono traffici illeciti, prostituzione, droga, estorsione.

JASON SCHWARTZMAN: è Josto Fadda, il figlio di Donatello Fadda ed erede della famiglia criminale dei Fadda. A differenza di suo padre, che si è fatto strada con le unghie e con i denti per arrivare in cima, Josto ha solo conosciuto solo ricchezza e abbondanza e crede che le ricchezze e il potere che il padre ha accumulato siano suoi di diritto.

SALVATORE ESPOSITO: interpreta Gaetano Fadda, il fratello minore di Josto, cresciuto in Sardegna lontano dalla sua famiglia. Uomo spietato e senza scrupoli, negli anni in Italia Gaetano uccise i comunisti per Mussolini, costruendosi una reputazione per la sua crudeltà e diventando alla fine un boss a pieno titolo. Secondo Gaetano un banchiere non dovrebbe mai essere più potente di un soldato.

E’MYRI CRUTCHFIELD: interpreta la sedicenne Ethelrida Smutny, una ragazza calma, saggia e molto più matura della sua età, voce narrante della storia raccontata nella quarta stagione di Fargo. Figlia di un impresario di pompe funebri bianco e di madre nera, Ethelrida è determinata a lasciarsi alle spalle gli affari dei suoi genitori e a migliorare la sua vita attraverso la sua educazione.

JESSIE BUCKLEY: veste i panni dell’infermiera Oraetta Mayflower, una nativa del Minnesota con un accento marcato e un’indole solare e genuina. Si autodefinisce “Angelo della Misericordia” e crede che il suo scopo in questo “regno terreno” sia quello di portare pace e conforto ai pazienti da lei curati.

BEN WHISHAW: è Il figlio adottivo di Donatello Fadda, Patrick “Rabbi” Milligan. La sua vita è una testimonianza di semplicità e praticità. Non chiede favori e non ne offre.

TOMMASO RAGNO: è Donatello Fadda, boss del clan italiano, padre di Josto e Gaetano, immigrato dalla Sardegna di prima generazione. Si è introdotto di nascosto negli Stati Uniti quando aveva diciassette anni con i soldi che guadagnava uccidendo anarchici per conto del governo italiano.

FRANCESCO ACQUAROLI: indossa i panni di Ebal Violante, consigliere di Donatello Fadda. Dopo la morte di Donatello, Ebal dovrà occuparsi dei due volubili figli del Don, Josto e Gaetano.

GAETANO BRUNO: interpreterà il ruolo di Constant Calamita, uno scagnozzo dei Fadda. Se il diavolo avesse un cugino, questo sarebbe lui. Calamita si presenta come un tipo garbato e disinvolto, ma in realtà è un assassino senza scrupoli.

JACK HUSTON: interpreta Odis Weff, un veterano della Seconda Guerra Mondiale e detective del dipartimento di Polizia di Kansas City. Odis soffre di disturbo ossessivo-compulsivo, ma nel 1950 viene considerato solo un tipo particolare. L’uomo non se la cava bene in situazioni di forte stress, il che a volte può rendere il suo lavoro molto difficile.