Diabolik dei Manetti bros. uscirà nel 2021. L’annuncio di Manuel Agnelli a #XF2020

ROMA – Sarebbe dovuto uscire il 31 dicembre 2020 ma con il perdurare della pandemia e la conseguente chiusura delle sale cinematografiche Diabolik dei Manetti bros. è stato posticipato al 2021. A dare l’annuncio è stato Manuel Agnelli. Durante la finale di X Factor 2020, che ha visto il trionfo di Casadilego, il frontman degli Afterhours ha annunciato di essere stato ingaggiato dai fratelli registi per comporre due melodie che faranno parte della colonna sonora dell’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.

“Di Diabolik mi piaceva l’immagine: rispetto ad altri personaggi degli Anni 70, la sua era netta, quella di un cattivo senza ombra di ironia, in contrasto con la modalità facilona della commedia all’italiana, che sdrammatizza ogni cosa. La sua coerenza e la sua visione mi colpivano molto più delle battute di Er Monnezza“, ha detto Agnelli ai microfoni di GQ.

Pam Pum Pam e La profondità degli abissi. Questi i titoli delle due melodie che accompagneranno Diabolik, nel film sarà interpretato da Luca Marinelli.

“Ho scritto La profondità degli abissi, dopo la chiamata dei Manetti bros: un pezzo scoppiettante, con un certa tensione, che sta in piedi anche senza il film. ‘Pam Pum Pam’ invece è più classico, in stile Diabolik, reso caldo dal fatto che sono stato coinvolto sul set: abbiamo discusso davanti alle immagini, con richieste su taglio, ritmo e atmosfera. E poi, la sfida del contenuto“, ha detto Agnelli, che ha concluso: “A differenza di Batman, che è psicologicamente contorto, Diabolik è frutto dei suoi tempi e del suo Paese, quelli in cui le persone usano la morale per giustificare qualunque azione, dove ci si confessa per togliersi i peccati. Non lui. Lui ha un’idea e si prende le nostre cose, senza scuse. In questo lo vedo educativo: non è torbido, o morboso, è il male puro“.

IL CAST

Nel film il ‘Re del Terrore’ (come si vede nel teaser poster) avrà il volto di Luca Marinelli, l’affascinante Eva Kant quello di Miriam Leone e Valerio Mastandrea vestirà i panni dell’ispettore Ginko. Nel cast anche alcuni degli attori cari al cinema dei Manetti a partire da Alessandro Roia fino a Serena Rossi e Claudia Gerini.

‘Diabolik’ è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Il film è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.