Il primo album de Il Tre è pronto: “Lo faccio adesso e lo faccio per me”

ROMA – Il Tre scelto i social per annunciare l’arrivo del suo primo album ufficiale. Dopo tanti singoli, il rapper è pronto per un progetto che, scrive l’artista al secolo Guido Luigi Senia, “faccio per me e per chi non ha un posto in questo mondo”. Ancora sconosciuta la data effettiva di pubblicazione del disco.



