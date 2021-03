Achille Lauro in una bara di vetro svela la tracklist del suo nuovo album

ROMA – Scordate tutto quello che sapevate di Achille Lauro. Il rapper chiude il cerchio artistico iniziato con il Festival di Sanremo 2019 e “muore” per risorgere con nuovi progetti. È questo il senso di “Lauro”, il suo ultimo disco in uscita il 16 aprile. Così l’ha definito lo stesso artista che oggi, nell’annunciare la tracklist del lavoro, si presenta in una bara di vetro circondato da fiori. Tredici i brani tra cui troviamo anche i singoli “Solo noi” e “Marilù”, presentato in anteprima nell’ultima puntata di Domenica In.

LAURO.

La tracklist: PREQUEL

SOLO NOI

LATTE+

MARILÙ

LAURO

COME ME

FEMMINA

A UN PASSO DA DIO

GENERAZIONE X

BARRILETE COSMICO

PAVONE

STUPIDE CANZONI D’AMORE

SABATO SERA Dal 16 Aprile

— achilleidol (@AchilleIDOL) March 11, 2021

